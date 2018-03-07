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Комиссия Госдумы по этике потребовала объяснений от Слуцкого

Комиссия Госдумы по этике попросила депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в письменном виде дать ответ на обвинения в домогательствах. Об этом «Дождю» рассказал глава комиссии Отари Аршба.

По его словам, после этого комиссия сможет собраться и начать рассматривать вопрос в рамках своей компетенции. При этом он добавил, что если есть претензии уголовного характера, нужно обращаться в следственные органы, комиссия Госдумы по этике их подменять не может. Дату заседания по ситуации со Слуцким назначат после 19 марта, уточнил Аршба Русской службе ВВС. Он добавил, что некоторые из тех, кто жаловался в комиссию Госдумы по этике, написали также обращения в прокуратуру. Их имена он не назвал.

Скандал со Слуцким развивается с 22 февраля. Тогда парламентский корреспондент телеканала «Дождь» Елизавета Антонова во время интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским рассказала, что слышала от работающих в Госдуме журналисток о домогательствах со стороны Слуцкого. Жириновский пообещал проверить информацию. После этого «Дождь» выпустил материал, в котором трое журналисток анонимно рассказали о домогательствах Слуцкого. Сам депутат назвал это предвыборной провокацией.

После этого публично о домогательствах Слуцкого рассказали заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова. У последней есть запись разговора с депутатом, во время которого он вел себя непристойно и предлагал ей быть его любовницей. «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу», – прокомментировал ситуацию спикер Госдумы Вячеслав Володин в беседе с журналистками 7 марта.