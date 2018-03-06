Журналистка BBC сообщила о наличии записи домогательств депутата Слуцкого

Депутат от ЛДПР Леонид Слуцкий Александр Щербак / ТАСС

Еще одна журналистка обвинила в домогательствах председателя комитета Госдумы по международным отношениям, депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова зафиксировала инцидент на диктофон, говорится в публикации BBC.

По информации издания, 24 марта 2017 г. Рустамова пришла в кабинет Слуцкого в Госдуме, чтобы спросить его о причинах визита лидера крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен в Москву накануне президентских выборов во Франции. По словам журналистки, Слуцкий знал, что разговор записывается. Запись находится в распоряжении Русской службы BBC.

В ходе разговора Слуцкий «неожиданно» сменил тему беседы и предложил: «Зайчутка, может, тебе бросить на ... это BBC? Я тебя возьму куда-нибудь», - пишет издание. Дальнейший диалог восстановлен дословно с записи, утверждает ресурс. В ответ на просьбу Рустамовой уточнить, не связан ли отказ раскрыть детали визита Марин Ле Пен с ее работой на BBC, депутат ответил: «Нет, просто ты от меня бегаешь, целоваться не хочешь, я на тебя обиделся». В ответ журналистка сказала, что у нее есть молодой человек, за которого она хочет замуж, на что Слуцкий предложил: «Отлично, будешь его жена, а моя любовница».

После этого, утверждает Рустамова, «политик резко приблизился к ней, "провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх" и отскочил». Журналистка рассказала, что это «повергло ее в шок и ступор», причем Слуцкий настаивал, что если и распускает руки, то делает это «красиво», и призвал «не переживать».

В тяжелом эмоциональном состоянии Рустамова пришла в пресс-зал Госдумы, где рассказала о произошедшем нескольким коллегам, а затем молодому человеку и начальству. Друзья журналистки это подтверждают. Пресс-служба BBC сообщила, что компания не раскрывала информацию о произошедшем по пожеланию Рустамовой. Слуцкий на вопросы BBC на момент публикации материала не ответил.

На просьбу «Ведомостей» о комментарии депутат ответил, что никак не будет комментировать материал BBC: «Оценки ситуации прежние. Если у комиссии по этике будут ко мне вопросы, представлю объяснение». Прежде в беседе с «Ведомостями» Слуцкий опровергал обвинения в домогательствах, говоря, что ему лестна «проекция на Харви Вайнштейна».

Рустамова утверждает, что долго молчала о происшедшем, потому что не хотела бороться в одиночку, «боялась сама стать объектом критики, так как в российском обществе распространена культура обвинения жертвы». Кроме того, она долго винила себя, что не смогла должным образом отреагировать. «Меня мучило, что на записи слышен мой жалкий лепет: «че вы руки распускаете, это пипец», - цитирует ее BBC. В полицию она не обращалась, поскольку знала, что статья 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера» фактически не работает.

В этом году о домогательствах Слуцкого рассказали заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал разобраться с возможными домогательствами Слуцкого после президентских выборов, а спикер Госдумы Вячеслав Володин посоветовал обвинившим депутата в домогательствах обратиться в комиссию по этике. Котрикадзе подала такую жалобу, но руководитель комиссии Отари Аршба заявил, что ее могут и не вынести на заседание комиссии, если факты не покажутся убедительными.