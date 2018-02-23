Кто и почему обвинил депутата Слуцкого в сексуальных домогательствах

22 февраля корреспондент «Дождя» Елизавета Антонова рассказала о домогательствах Слуцкого (на фото) к работающим в думе журналисткам Валерий Шарифулин / ТАСС

Со времен скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном в кулуарах Госдумы корреспондентки не переставали горько иронизировать: «У нас мог бы быть свой xарвигейт».

Телеканал «Дождь» предпринял попытку, чтобы он все-таки состоялся. Две журналистки и продюсер на условиях анонимности рассказали о якобы приставаниях со стороны руководителя комитета по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР). Слуцкий в беседе с «Ведомостями» все опроверг и заявил, что ему лестна «проекция на Харви Вайнштейна». Говорят, журналисткам думского пула тоже лестно внимание господина Слуцкого ко многим из них.

Мы допускаем, что господин Слуцкий мог этого не делать, но мы также допускаем и обратное. Если верить журналисткам, то сказать можно вот что.

Мне известно, что председатель комитета по международным делам бывает, скажем так, не сдержан в эмоциях. Знающие Слуцкого много лет депутаты признают, что он любвеобилен. Об экстравагантном поведении господина Слуцкого в курсе и аппарат, и руководство Госдумы. Некоторые корреспондентки просили мужчин, работающих в Госдуме, ходить к Слуцкому вместе за комментарием. В приватных беседах странности в поведении Слуцкого признавали даже коллеги по фракции.

Вы спросите: зачем вообще журналистки с ним общаются, если знают о его неэтичном поведении? Потому что это работа и ее нужно делать. Слуцкий отвечает за международные связи, часто ездит в заграничные командировки с руководством Госдумы. Он наделен властью и транслирует ее мнение по многим важнейшим для общества вопросам.

Почти первое, что спрашивает любой человек у работающей в Госдуме журналистки, – пристают ли депутаты? Вопрос понятный, ведь среди депутатов 400 мужчин. И когда ты только приходишь работать в этот, простите, мир тестостерона, то понимание, как нужно вести себя и реагировать на те или иные вещи, в голову приходит далеко не сразу. Тем более что опасение оказаться самой виноватой в чем-то очень сильно. Приобнять, улыбнуться – в какой момент кто-то из них полезет тебе в трусы в обмен на нужный законопроект? Они – представители власти, а ты - всего лишь журналист, которого могут в один день лишить аккредитации. Именно поэтому год ушел на то, чтобы три девушки решились рассказать о том, о чем рассказать очень непросто. Хотя эти люди ежедневно рассказывают правду о других.

Едва ли Слуцкий станет нашим Харви Вайнштейном. В России принято заминать или замалчивать подобные скандалы (государственные СМИ об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте в компании Насти Рыбки не сообщают), или делать самих девушек их виновницами (история Дианы Шурыгиной). Некоторые мужчины, и это наблюдение основано на личном опыте, умеют смотреть на женщин как на кусок мяса. Мол, ты сама, дура, нацепила короткую юбку, чего же ты хочешь?

Тelegram-каналы уже отписали, что атака на Слуцкого связана с карьерными перспективами, а вице-спикер от ЛДПР Лебедев высказался, что это клевета и фракция намерена ее оспорить. Солидно ли лишать уважаемого человека должности за естественные реакции и такую ерунду? Ну кто не приставал к журналисткам? Так подумают многие аппаратные функционеры. В любой западной стране скандал был бы неминуем. Наше же общество пока не готово даже толком рассказать об этом.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин – известный защитник женщин, автор «женского», законопроекта, любящий раздавать женщинам ключевые посты и высоко оценивающий их профессионализм публично. Пока он не дал никаких официальных комментариев. И все, что могут сделать журналистки в этой ситуации, - защищать себя самостоятельно.

Автор – журналист «Ведомостей», корреспондент парламентского пула