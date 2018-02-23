Депутата Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах к журналисткам

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий Анна Исакова / пресс-служба Госдумы/ ТАСС

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР и руководитель комитета Госдумы по международной политике Леонид Слуцкий прокомментировал «Ведомостям» обвинения в сексуальных домогательствах к работающим в Госдуме журналисткам. По его мнению, это может быть предвыборной провокацией. «Мне очень лестно, что для проекции Харви Вайнштейна (американский кинопродюсер, обвиненный в многочисленных сексуальных домогательствах. – "Ведомости") в России выбрали мою скромную персону, но выбрали не совсем удачно», – сказал депутат. По его словам, он работает с журналистками парламентского пула самым тесным образом. Когда невозможно придраться по существу работы, начинают придумывать подобные поводы, добавил он.

В четверг, 22 февраля, в программе Hard Days Night с Владимиром Жириновским на телеканале «Дождь» думский корреспондент телеканала Елизавета Антонова рассказала о домогательствах Слуцкого к работающим в думе журналисткам. По ее словам, с ней этого не случалось, но она об этом слышала от коллег и это происходит не первый год. Жириновский заявил, что впервые об этом слышит, но пообещал поговорить со Слуцким. По словам Жириновского, нужно понять цель Слуцкого. «Возможно, он хочет вызвать интерес журналистов к себе», – заявил лидер ЛДПР, добавив, что не считает такое поведение нормальным.

После эфира на сайте телеканала появилась заметка, в которой три пожелавшие остаться неизвестными журналистки рассказали о неподобающем поведении депутата. Продюсер одного из телеканалов сообщила, что Слуцкий приставал к ней, когда она приглашала его в эфир. Другая журналистка подробно рассказала, как депутат домогался ее в 2017 г. в своем кабинете, куда она пришла, чтобы задать вопросы о его работе. Еще одна собеседница телеканала заявила, что не стала рассказывать о домогательствах из-за страха потерять работу в Думе.

Слуцкий заявил «Ведомостям», что переговорит с руководством партии и Госдумы о возможном обращении в суд, но считает, что в случае с «Дождем» это бессмысленно: «У них постоянно выходят такие материалы со ссылками на анонимы». По словам Слуцкого, с журналистами парламентского пула уже переговорило по его заданию все управление Госдумы по связям со СМИ. На вопрос, почему управление не связалось с корреспондентом «Ведомостей», Слуцкий ответил: «Ну, к тебе я вроде пока не приставал».

Вице-спикер Госдумы и член фракции ЛДПР Игорь Лебедев считает обвинения против Слуцкого грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением. ЛДПР будет ставить вопрос о лишении аккредитации журналистов «Дождя» для работы в Госдуме, написал вице-спикер в Twitter.

Информацию о домогательствах Слуцкого прокомментировал и руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов. «Что это? Это же очень серьезное обвинение или это такой прикол? Знаю Леонида как достаточно корректного человека. Ребята, вам теперь нужно предъявить убедительные аргументы в комиссию Думы по этике, или это просто может потянуть на заявление в суд за клевету. И вопрос Лизе (журналистка «Дождя» Елизавета Антонова. - «Ведомости») - а почему вы раньше не говорили об этом, ведь перед каждым пленарным заседанием или после Совета Госдумы вы имели возможность сказать или задать такой вопрос?» – написал Неверов, обращаясь к заместителю главного редактора «Дождя» Максиму Гликину.

Официальной реакции со стороны руководства Госдумы пока не последовало.