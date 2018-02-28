Володин впервые прокомментировал скандал вокруг Слуцкого

Депутат Леонид Слуцкий и спикер Госдумы Вячеслав Володин Антон Новодережкин / ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал «Ведомостям», что еще 23 февраля обсудил с руководителями всех фракций и вице-спикерами ситуацию с председателем комитета по международным делам Леонидом Слуцким: о ней коллегам рассказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Сначала несколько девушек из числа парламентских корреспондентов рассказали о якобы имевших место в разное время сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого, а на днях появилось первое не анонимное признание: 27 февраля о домогательствах со стороны Слуцкого открыто рассказала заместитель редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе.

«Все озвученные ситуации не могут не волновать, и никто мимо них проходить не будет. Но эту проблему нужно решать только в правовом поле. Пока одна сторона обвиняет другую, назначать виноватых без разбирательства было бы неправильно», - прокомментировал Володин. По его словам, пострадавшие девушки могут подать заявление в комиссию по этике с просьбой о разбирательстве, его в любом случае рассмотрят.

Ксения Собчак пострадавшей не является, поэтому от нее такое заявление учитывать неправильно, считает Володин (во вторник телеведущая «Дождя» и кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой организовать проверку по факту домогательств со стороны Слуцкого). На вопрос, знал ли Володин о поведении Слуцкого, спикер ответил, что он не был в курсе и также не видел комментариев депутата в социальных сетях (в его Facebook началось обсуждение обвинений, и депутат Антон Морозов предложил «валить все на других членов комитета: «Я готов взять пару журналисток на себя». Слуцкий ответил: «Сбавьте темп, коллеги! Где я вам столько журналисток найду?»).

«Эта тема звучит впервые, по прошествии многих лет. Мы постоянно общаемся с журналистками парламентского пула, и это в любом случае стало бы поводом для разбирательства. Конечно, выводы уже сделаны. Но как объяснить то, что истории прошлых лет стали звучать только сейчас? Тема в информационных трендах», - отметил Володин.

В чем обвиняют Слуцкого

По словам Котрикадзе, это случилось, когда она работала на грузинский телеканал и договорилась со Слуцким об интервью. Когда журналистка приехала к депутату в Госдуму, то он, по словам Котрикадзе, прижал ее к стене и попытался поцеловать, однако ей удалось сбежать. Генеральный продюсер телеканала Алексей Пивоваров призвал других участников истории со Слуцким назвать свои имена. 22 февраля в эфире телеканала «Дождь» во время интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским парламентский корреспондент телеканала Елизавета Антонова рассказала о домогательствах Слуцкого к работающим в Госдуме журналисткам. Антонова рассказала, что с ней подобного не случалось, но она слышала об этом от коллег. Жириновский ответил, что впервые об этом слышит, и пообещал проверить информацию. После эфира «Дождь» выпустил материал о домогательствах со стороны Слуцкого к трем журналисткам, которые рассказали об этом анонимно. Сам депутат назвал заявления предвыборной провокацией и заявил, что ему лестно сравнение с Харви Вайнштейном (американский кинопродюсер, обвиненный в многочисленных сексуальных домогательствах. – «Ведомости»).

Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев назвал обвинения в адрес Слуцкого грубым нарушением этики и предложил поставить вопрос о лишении аккредитации журналистов «Дождя» в Госдуме. Однако по закону лишить журналиста аккредитации можно лишь по решению суда. Позднее, 27 февраля, отвечая на вопрос корреспондентов BBC, Жириновский сказал, что не будет разбираться в обвинениях против Слуцкого до президентских выборов.

Володин подчеркнул, что речь о лишении журналистов аккредитации не идет.

По словам лидера ЛДПР, «вызывает сомнения», что ранее об этом никто не заявлял, но ЛДПР не будет поднимать вопрос о лишении аккредитации журналистов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не следит за ситуацией вокруг депутата Слуцкого.

Женщины - депутаты Госдумы заступились за коллегу по нижней палате парламента. В заявлении женского клуба Госдумы, переданном в «РИА Новости», говорилось, что информация от анонимных журналисток - провокация. «Шумиха вокруг Слуцкого напоминает заранее срежиссированную операцию по его дискредитации. Такого рода безосновательные заявления изначально стоит рассматривать как информационную агрессию», — говорилось в заявлении. Представительница «Единой России» Оксана Пушкина напомнила, что в России никак не регламентируется ответственность за сексуальные домогательства. Она пообещала РБК подготовить соответствующие поправки в законодательство. Володин, отвечая на вопрос о том, как быть, если в правовом поле нет соответствующей статьи, отметил, что есть другие: например, причинение морального вреда.

Котрикадзе на момент публикации «Ведомостей» была недоступна для журналистов. Другая девушка на условиях анонимности сказала «Ведомостям», что пока не решила, готова ли она к обращению в комиссию по этике. Слуцкий не ответил на звонки «Ведомостей».

Что говорят эксперты

«Уголовный кодекс подразумевает ответственность за понуждение к сексу по 133-й статье, но по ней практически нет практики, она очень ограниченно написана», - говорит юрист Мари Давтян. По ее мнению, девушкам все равно стоит пойти в суд, заявив по этой статье о дискриминации. Но она отмечает, что среди правоохранительных органов нет понимания, как работать с этой статьей, и виной тому тот самый сексизм, который распространен и среди сотрудников полиции, и среди депутатов, говорит эксперт. «Если бы в законодательстве было четко прописано, что такое «сексуальное домогательство», и сформулирована ответственность, то было бы проще», - добавляет юрист.

Тема харассмента не лишена двусмысленности - всегда существует риск взаимных манипуляций, как и всегда в отношениях между людьми, отмечает политолог Михаил Виноградов. «У любого, кто выступает с критикой харассмента, всегда есть страх - как бы не погрузить мир в пучину "идеального женского взгляда на мир", предполагающего мужскую вину за все происходящее вокруг. И деликатность здесь всегда понятна.

Однако любой взрослый и ответственный человек - и тем более политик - не может не понимать, что ситуации неодинаковы», - рассуждает эксперт. Иногда можно спрятаться за формулировки о том, что надо бы еще разобраться, кто там больше виноват и была ли вина вообще, - и использовать в поддержку своей позиции все многообразие фольклора. «У опытного управленца, руководителя, менеджера есть понимание: на такие ситуации нельзя реагировать ужимками. Такие ситуации всегда требуют проверки. Причем не обязательно публичной, а проверки чаще неформальной, гарантирующей откровенность всех свидетельских показаний, предполагающей оценку стереотипов, которые породил о себе подозреваемый в офисе, компании, кругу общения», - предполагает он.

«Несколько дней неловкой паузы в думском микрокризисе показали: подозреваемая сторона настроилась не на отстаивание своего честного имени, а на демонстрацию ничтожности обвинителей, несоизмеримости их лепета с речами государственных мужей - со всеми присущими ужимками, ухмылками, а порой и откровенным бредом даже из уст проявивших корпоративную солидарность отдельных депутатов-женщин», - отмечает Виноградов.

От Думы требуется реакция не на обычную кухонно-корпоративную свору, а создание алгоритма, механизма, протокола реагирования на подобные ситуации, которого до сих пор не было в российских реалиях. «Его успех позволит предотвратить сотни подобных ситуаций в самых разных трудовых коллективах - будь то офисы, заводы, вузы, редакции, парламенты. В чем объективно заинтересованы все - кроме разве что очевидных манипуляторов и извращенцев», - заключает эксперт.