Жириновский не станет разбираться в обвинениях против Слуцкого до выборов

Владимир Жириновский и Леонид Слуцкий Станислав Красильников / ТАСС

Сегодня на встрече с иностранными журналистами в Госдуме кандидат в президенты, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не будет отвлекаться от предвыборной кампании из-за обвинений в адрес депутата фракции Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

«Приставали – заявите об этом. Вызывает сомнения, что так долго молчали. Никогда подобного за ним не замечал. Не собираюсь прерывать кампанию, идти на поводу и разбираться в этом сейчас», – заявил Жириновский в ответ на вопрос корреспондента BBC о том, планируются ли какие-то действия в отношении Слуцкого.

На вопрос, собирается ли фракция ЛДПР ставить вопрос о лишении аккредитации журналистов «Дождя», Жириновский заявил, что он противник лишать кого-то аккредитации, но также противник «лжи и клеветы». «Надо разобраться, встретиться: я сейчас занят с 9 до 9, я обязательно к этому вопросу вернусь, он меня волнует. Обязательно разберемся. В ЛДПР не пьют и не курят и нет никаких домогательств. Если какие-то вопросы есть, они будут решены в пользу женщин», – добавил Жириновский.

Он уточнил, что фракция будет разбираться и не будет ставить вопрос о лишении аккредитации журналистов «Дождя» за материал о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого вопреки заявлению вице-спикера от ЛДПР Игоря Лебедева. «Все депутаты находятся в регионах и вернутся 20 марта, и тогда мы вернемся к этому вопросу», – пообещал Жириновский.

История скандала

Сегодня пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле не следят за скандалом вокруг Слуцкого, которого обвинили в домогательствах к журналисткам, и не планируют вмешиваться.

22 февраля парламентский корреспондент Елизавета Антонова в эфире «Дождя» с Жириновским рассказала о домогательствах Слуцкого к работающим в Госдуме журналисткам. Она отметила, что с ней этого не случалось, но она об этом слышала от коллег. Жириновский ответил, что слышит о таком впервые. После эфира на сайте телеканала появилась заметка, в которой три пожелавшие остаться неизвестными журналистки рассказали о неподобающем поведении депутата. Слуцкий заявил «Ведомостям», что обвинения в домогательствах могут быть предвыборной провокацией. Игорь Лебедев назвал обвинения в адрес Слуцкого грубым нарушением этики и предложил поставить вопрос о лишении аккредитации журналистов «Дождя» в Госдуме.

Сегодня, 27 февраля, телеведущая «Дождя» и кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой организовать проверку.