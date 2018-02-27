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Собчак потребовала проверить сообщения о домогательствах Слуцкого к журналисткам

Телеведущая «Дождя» Ксения Собчак потребовала проверить соблюдение этических норм депутатом ЛДПР Леонидом Слуцким в связи с обвинениями его в домогательствах к журналисткам. Об этом говорится на сайте Собчак, зарегистрированной кандидатом в президенты.

Собчак обратилась в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики с просьбой организовать проверку, так как «подобные действия депутата являются прямым нарушением ст. 9 Федерального закона № 3-ФЗ от 08.05.1994 «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации»

22 февраля в эфире телеканала «Дождь» парламентский корреспондент Елизавета Антонова рассказала о домогательствах Слуцкого к работающим в Госдуме журналисткам. О случаях домогательства «Дождю» сообщили на условиях анонимности три журналистки.

Сам Слуцкий заявил «Ведомостям», что обвинения в сексуальных домогательствах к работающим в Госдуме журналисткам могут быть предвыборной провокацией. «Мне очень лестно, что для проекции Харви Вайнштейна (американский кинопродюсер, обвиненный в многочисленных сексуальных домогательствах. – "Ведомости") в России выбрали мою скромную персону, но выбрали не совсем удачно», – сказал он. По его словам, он работает с журналистками парламентского пула самым тесным образом.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев назвал обвинения в адрес Слуцкого грубым нарушением этики и предложил поставить вопрос о лишении аккредитации журналистов «Дождя». Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов предложил журналистам представить доказательства в думскую комиссию по этике.