От редакции

Почему дело о домогательствах депутата Слуцкого касается всех

Реакция спикера Володина на скандал иллюстрирует систему отношений государства и гражданина
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Председатель Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вячеслав Володин умеет выбирать слова. В ответ на появление у парламентских корреспонденток теперь уже аудиосвидетельств открыто сексуального поведения депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого с журналистками спикер заявил, что если, по их мнению, работа в Думе опасна для женщин, то им, женщинам, надо поискать другую работу. И, пользуясь случаем, поздравил журналисток с 8 марта.

Будучи сами по себе абсолютно неуместными и, в здоровом обществе, политически самоубийственными – глава палаты парламента, по сути, считает зряшным нарушение конституционного права человека на достоинство – слова Володина далеко выходят за рамки одного лишь сексизма. То, о чем так прямолинейно и откровенно говорит Володин, предельно кратко описывает всю современную систему отношений государства и общества в России. Ваши права нарушаются? Нам наплевать, проваливайте.

В этом смысле нет разницы, о каких конкретно нарушениях прав идет речь. Право на свободу слова, собраний, волеизъявления, право на судебное разбирательство, частную собственность, неприкосновенность частной жизни – современное российское государство декларирует защиту этих прав, но не обеспечивает ее. Вам не нравится, что ваши права нарушаются? Нам наплевать, проваливайте.

В этом смысле нет оснований рассчитывать, что в защите прав женщин на достоинство российское государство продвинется дальше, чем в защите других гражданских прав. Даже показательное разбирательство дела депутата Слуцкого не изменит принципиально сексистского строения российской власти и общества, хотя такое разбирательство, безусловно, должно состояться – и первым шагом должно стать рассмотрение заявлений пострадавших от депутата Слуцкого журналисток хотя бы думской комиссией по этике. Другое дело, что едва ли стоит рассчитывать на что-то значительнее отписки: рассмотрели, доказательств не нашли, вопрос закрыт.

В этом смысле нет надежды на то, что репутация российской власти вообще и законодательной в частности поднимется на ту высоту, о которой мечтает новое руководство Госдумы. Можно страстно хотеть, чтобы новая, седьмая Госдума стала наконец действительно иной - не бешеным принтером, а самостоятельным органом власти. Можно даже снизить темпы и объемы проштамповки политически-истерических законопроектов. Но облик и репутацию Госдумы определяет не только ее политическая сервильность.

Очевидно, что реакция депутатов на заявления о домогательствах депутата Слуцкого к журналисткам – это еще одно подтверждение кастовости российской власти, по-прежнему отделяющей «наших сукиных сынов» от всех остальных граждан. Неумолимо раскручивающийся скандал – сначала были анонимные заявления о домогательствах к журналисткам, потом уже неанонимные, потом подтвержденные аудиозаписями – казалось бы, должен был вынудить законодателей как минимум осознать беспрецедентность происходящего и необходимость отреагировать на это не дежурными отговорками, банальными поисками заговора и традиционными обвинениями жертв. Но реакция депутатов и их руководства на эти заявления и новые свидетельства ничуть не изменилась, лишь подчеркивая, что право одних было и есть выше прав всех других и доступ к этому праву зависит от места человека в системе власти. И, что тоже показательно, такое разделение на своих и всех остальных не отторгается и частью общества: на защиту и даже оправдание действий депутата, который под запись говорит журналистке, что руки он распускает «только чуть-чуть» и делает это «красиво», встали не только однопартийцы Слуцкого, а теперь и руководство Госдумы, но и многие обыватели. В этом одна из важнейших причин этической и политической катастрофы. До тех же пор, когда сами граждане согласны на разделение на агнцев и козлищ, всевластных и бесправных, власть и плебс, их и нас, не защищен никто.

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Комментарии  ()
Д.Е.
17:50 07.03.2018
Какой у них "вождь", такие и они. Их явно подбирали не по их интеллекту и способностям, а по преданности. В нормальной стране, их бы близко не подпустили занимать те места, которые они занимают. Грубость, хамство, сила, необразованность, игнорирование законов, вот их жизнь. МИД такой же. Ничего не решает, но хамство запредельное. Только вопрос. Зачем журналисты ходят в Госдуму? Там же люди для вида.
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