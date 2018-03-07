Женское измерение России
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Неравенство возможностей между мужчинами и женщинами в мире снижается медленно, в последние годы его уровень почти не изменился. Россия находится в середине мирового рейтинга, ее показатели уступают большинству постсоветских стран прежде всего из-за низкого представительства женщин в политике.
Накануне 8 Марта Всемирный экономический форум выпустил ежегодный рейтинг гендерного неравенства за 2017 г. Он рассчитывался для 144 стран по 14 показателям, сведенным в четыре группы: разрыв между мужчинами и женщинами в заработной плате и доступе к квалифицированной занятости; различия в доступности образования; различия в ожидаемой продолжительности здоровой жизни и, наконец, уровень гендерного представительства в органах власти. Рейтинг учитывает многие критерии и в целом объективно отражает ситуацию с неравенством, считает социолог Елена Мезенцева из ВШЭ.
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