Не ищите женщину

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Вялотекущая дискуссия о возможном участии в президентских выборах кандидата-женщины отражает давно сложившееся в российском обществе представление о месте женщин в политике. Женщина-кандидат – это виньетка, имиджевый или технологический элемент кампании, а не признак конкурентности выборов. Дело даже не в патриархальности, консервативности или сексизме общества: против Владимира Путина шансов нет ни у кандидатов-женщин, ни у кандидатов-мужчин.

Доля россиян, которые определенно хотели бы видеть женщин (наравне с мужчинами) в политике и на высших государственных должностях, дошла до минимума за 11 лет наблюдений, следует из опросов «Левада-центра». В 2006 г. женщин во власти ждали 40 и 35% соответственно, в 2017 г. – уже 23 и 16%, причем количество принципиальных противников стабильно – 5–8%. Практически вдвое уменьшилась доля тех, кто хотел бы видеть женщину на посту президента, – с 21 до 11%, не хотят от 26 до 31%, в принципе считают такой вариант невероятным или маловероятным 43% россиян.