Ксения Собчак как идеальный кандидат в вице-президенты

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Разговоры о том, что Ксения Собчак может принять участие в президентских выборах 2018 г., могли бы быть естественной частью избирательного цикла. В Америке, например, перед каждыми выборами идут разговоры о том, кто из деятелей индустрии развлечений, ток-шоу, эстрады, кино, спорта примет участие и в этот раз наконец окажется серьезным игроком. Раз в 10 лет кто-то с таким бэкграундом выигрывает выборы на уровне штата и становится губернатором или сенатором. Один раз за 200 лет – выигрывает на национальном уровне (Дональд Трамп, победивший в 2016-м, не имел ранее политического опыта и был известен в первую очередь как бизнесмен и автор телепроектов и книг).

Что может показаться удивительным в кандидатуре Собчак – это то, что разговоры о ней слышны больше всего от тех, кто прямо или косвенно участвует в избирательной кампании другого, основного кандидата – президента Владимира Путина. Но это тоже правильно! Ксения Собчак, в сущности, прекрасный кандидат в вице-президенты для президента Путина. Ее качества – молодость, женственность, собственная харизма и большой опыт публичной деятельности – дополняют те, что есть у действующего президента. Она пользуется авторитетом именно у тех социальных групп, которые отвернулись от президента к концу 2010-х, участвовали в массовых протестах 2011–2012 гг. и которые негативно оценивают развитие последних лет, – москвичей и жителей других больших городов, образованной молодежи, интеллектуальной и культурной элиты и т. п. А происхождение делает ее приемлемой для высшего слоя лояльной путинской элиты (Собчак – дочь одного из лидеров перестройки 1980-х, мэра Санкт-Петербурга в первой половине 1990-х, «политического отца» президента Путина Анатолия Собчака).

Конечно, внимательный читатель скажет – о чем это? У нас в стране нет поста вице-президента! Это неудивительно: 100% вице-президентов в нашей стране участвовали в военных мятежах против своих президентов. Однако другого смысла придать идее участия Собчак в президентских выборах 2018 г. мне не удается. Она не может помешать Алексею Навальному в борьбе за президентство, потому что, чтобы стать президентом, ему нужна поддержка не 2–3 млн человек – тех самых, за которых с ним могла бы побороться Собчак, – а десятков миллионов. Тех, чьи голоса были засчитаны Путину и Геннадию Зюганову в 2012-м. Даже если Собчак получит все прохоровские голоса 2012 г., ничего не оставив Навальному, это ему не помешает – если он выполнит свою основную задачу стать новым лидером для десятков миллионов. А если не выполнит, какая разница, какова поддержка среди «креативного класса»?

А вот кому следует беспокоиться, так это премьер-министру Дмитрию Медведеву. Потому что Ксения Собчак – идеальный кандидат на место второго лица в российском государстве. Добавляющий популярности лицу первому и одновременно никак не претендующий на его место.

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»