Путин прокомментировал возможное участие Ксении Собчак в выборах президента

По словам собеседников, близких к администрации президента, рассматривается 5–7 кандидатур Mikhail Metzel / AP

Президент России Владимир Путин сегодня на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал информацию о возможном участии Ксении Собчак в мартовских президентских выборах.

В ответ на вопрос корреспондента «Ведомостей» о том, как бы Путин отнесся к выдвижению Собчак кандидатом в президенты России, Путин сказал, что не он должен определять, кто лучше для российского народа. «Но каждый человек в соответствии с законом имеет право выставить свою кандидатуру. И Ксения Собчак не является здесь исключением. Я с уважением относился и отношусь к ее отцу [Анатолию Собчаку], считаю, что он выдающийся деятель современной российской истории. Я без тени иронии это говорю. Он очень порядочный, сыграл большую роль в моей судьбе. Но когда речь идет о том, чтобы баллотироваться в президенты, вещи личного характера не могут играть никакой существенной роли. Это зависит от того, какую программу она предложит, если действительно будет баллотироваться, как она выстроит свою президентскую кампанию. Вот от этого будет зависеть успех или неудача этого предприятия».

«О том, что она собирается баллотироваться, я слышу первый раз. Уверен, что могут быть другие кандидаты, наверняка они будут», – добавил Путин.

На прошлой неделе «Ведомостям» стало известно, что кандидатом в президенты России может стать женщина, так как Кремль ищет достойного соперника Владимиру Путину. По словам собеседников, близких к администрации президента, рассматривается 5–7 кандидатур, среди которых три – из «Справедливой России»: председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева. Согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии, знает другой человек, близкий к администрации. Один из собеседников издания выразил мнение, что идеальным соперником может быть Ксения Собчак.

Великая сообщила, что разговора с ней об этом не было и это маловероятно. Петеляева отметила, что официального предложения не было, но ей интересно поучаствовать. Собчак в Instagram заявила, что ей неизвестно, что «там кто обсуждает в высоких кабинетах», но она «давно и внимательно» наблюдает «за нашим политическим ландшафтом». При этом она подчеркнула, что не сотрудничает с администрацией президента и не собирается, чем очень гордится.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос, хотел бы Кремль участия кандидата-женщины в будущих выборах президента, заявил: «В Кремле об этом не думали».

Женщины до сих пор дважды были кандидатами в президенты: в 2000 г. нынешний председатель Центризбиркома Элла Памфилова («Гражданское достоинство») набрала 1,01% голосов, а в 2004 г. Ирина Хакамада (Союз правых сил) – 3,84%.

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