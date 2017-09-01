Собчак прокомментировала планы Кремля найти Путину соперника для выборов среди женщин

Администрация президента России Владимира Путина рассматривает вопрос о том, чтобы соперником главного кандидата в президенты на выборах была женщина. Об этом «Ведомостям» сообщили собеседники в администрации и близкие к ней эксперты.

Один из источников «Ведомостей», близкий к администрации президента, заявил, что идеальным вариантом могла бы стать Ксения Собчак, которая воплощает собой образ современной молодой женщины. По его словам, она умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины.

Собчак в своем Instagram написала: «что там кто обсуждает в высоких кабинетах», ей не известно, но она «давно и внимательно» наблюдает «за нашим политическим ландшафтом». При этом она назвала себя «человеком независимым», чем, по ее словам, она «очень гордится», и отметила, что не сотрудничает с администрацией президента и не собирается. Нынешнее состояние политики кажется ей скучным. «Скучно и мерзко», - поделилась она.

По данным собеседников, близких к администрации президента, в общей сложности рассматриваются 5–7 кандидатур. При этом три из них – из «Справедливой России»: председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева.

Кроме того, другому человеку, близкому к администрации, известно, что согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии.

Великая сказала «Ведомостям», что разговора с ней об этом не было и это маловероятно. Петеляева утверждает, что официального предложения не было, но ей было бы интересно поучаствовать. С Волынец связаться не удалось.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», хотел бы Кремль участия кандидата-женщины в будущих выборах президента, заявил, что в администрации «об этом не думали».