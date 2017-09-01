Президентские перспективы самых известных женщин-политиков
Вероятность занять президентский пост оценили эксперты Ведомостей
Зампред Госдумы Ирина Яровая
+ известность, позволяет «дерадикализировать» Путина
− «спойлер» для Путина, высокий антирейтинг
+ известность, позволяет «дерадикализировать» Путина
− «спойлер» для Путина, высокий антирейтинг
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская
+возможность привлечь консервативный электорат
− резкое ухудшение имиджа после истории с «Матильдой»
+возможность привлечь консервативный электорат
− резкое ухудшение имиджа после истории с «Матильдой»
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
+ управленческий опыт, высокий статус в политической системе
− отнимет голоса у Путина, копирование варианта 2004 г.
+ управленческий опыт, высокий статус в политической системе
− отнимет голоса у Путина, копирование варианта 2004 г.
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Председатель МИД России Мария Захарова
+ новая интересная фигура, молода, умна, артистична
− воспринимается как эксперт лишь по внешней политике
+ новая интересная фигура, молода, умна, артистична
− воспринимается как эксперт лишь по внешней политике
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Член Совета Федерации Елена Мизулина
+ «настоящая женщина», наличие «сумасшедшинки»
− притягивает больше негатива, театральность
+ «настоящая женщина», наличие «сумасшедшинки»
− притягивает больше негатива, театральность
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