Власть

Президентские перспективы самых известных женщин-политиков

Вероятность занять президентский пост оценили эксперты Ведомостей
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