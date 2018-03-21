Думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Слуцкого

После эфира на сайте «Дождя» появился материал с анонимными рассказами троих журналисток о домогательствах Слуцкого Владимир Гердо/ТАСС

Комиссия Госдумы России по вопросам депутатской этики в закрытом режиме рассмотрела жалобы журналисток, обвиняющих депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах. Руководитель комиссии-единоросс Отари Аршба рассказал журналистам, что комиссия не нашла поведенческих нарушений, но девушки могут обратиться в правоохранительные органы. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

«Мы не имеем возможности оценивать аудио- и видеодокументы», – сказал Аршба. Комиссия также отметила, что запись (журналистки Русской службы BBC – прим. «Ведомости») была сделана без разрешения. Депутаты обратили внимание, что обвинения были озвучены в период предвыборной кампании. Слуцкий в этот период занимался приглашением международных наблюдателей.

Член комиссии Раиса Карамзина заявила: «Если обидели, то надо было сразу защищать честь и достоинство. Пожалуйста, обращайтесь в прокуратуру, в Следственный комитет, в суд».

Начало скандала

Скандал со Слуцким начался в феврале этого года. Тогда корреспондент «Дождя» Елизавета Антонова во время интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским рассказала о домогательствах депутата к работающим в Госдуме журналисткам. Жириновский ответил, что слышит об этом впервые, но проверит информацию. После эфира на сайте «Дождя» появился материал с анонимными рассказами троих журналисток о домогательствах Слуцкого.

Сам депутат назвал это предвыборной провокацией и заявил, что ему лестно сравнение с американским продюсером Харви Вайнштейном (его обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах – прим. «Ведомости»). «Мне очень лестно, что для проекции Харви Вайнштейна в России выбрали мою скромную персону, но выбрали не совсем удачно», – сказал Слуцкий. Жириновский потом уточнил, что разбираться в ситуации до выборов не будет. Вызывает сомнения, что так долго молчали, отметил он: «Приставали – заявите об этом».

Кто обвинил

Первой открыто о домогательствах Слуцкого рассказала заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе. По ее словам, раньше она работала на грузинском телеканале и договорилась со Слуцким об интервью, а когда приехала к нему в Госдуму, то он прижал ее к стене и пытался поцеловать. Она объяснила, что не стала предавать этот случай огласке раньше, чтобы избежать неприятных последствий: «Мы понимаем всегда, что смысла об этом говорить нет, ты только навлечешь на себя огромное количество оскорблений, слов о вранье, о политических мотивах».

После этого о похожей истории с депутатом сообщила продюсер «Дождя» Дарья Жук. По ее словам, она провожала Слуцкого на эфир телеканала, когда он попытался ее поцеловать и потрогать. «Мне было неприятно и страшно», – добавила она. Жук также сообщила, что написала письмо в комиссию Госдумы по этике с жалобой на Слуцкого. «Очень надеюсь, что вы понесете справедливое наказание», – отметила она.

Открыто о домогательствах Слуцкого рассказала еще и корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова. По ее словам, она пришла в кабинет депутата, чтобы обсудить с ним причины визита лидера крайне правого «Национального фронта» Марин Ле Пен в Москву. В ходе разговора Слуцкий неожиданно сменил тему беседы и предложил: «Зайчутка, может, тебе бросить на ... это BBC? Я тебя возьму куда-нибудь», говорится в публикации BBC. Слуцкий также предложил ей стать любовницей, а также «резко приблизился к ней, провел рукой, внутренней частью ладони, по моему лобку вверх» и отскочил, говорит Рустамова. BBC отмечает, что есть диктофонная запись этого разговора с депутатом. По словам журналистки, Слуцкий знал, что разговор записывается.

Что произошло после открытых обвинений

Обвинения в адрес Слуцкого будут рассматриваться в рамках правового поля и исходя из презумпции невиновности, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу», – сказал он, поздравляя журналисток парламентского пула с 8 марта.

В свою очередь Слуцкий 8 марта опубликовал на своей странице в Facebook поздравление, в котором решил извиниться. «Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу. Удачи и любви вам и вашим близким!», – написал он.

8 марта у здания Госдумы прошли одиночные пикеты против Слуцкого. Это организовала правозащитная организация Amnesty International. В акции приняли представители общественного движения, журналисты, а также кандидат в президенты Ксения Собчак.