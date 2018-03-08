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Слуцкий попросил прощения у женщин

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поздравил женщин с 8 марта и извинился перед теми, кому он причинил «переживания».

«Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья!» - написал Слуцкий на своей странице в Facebook.

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу. Удачи и любви вам и вашим близким!» - заключил Слуцкий.

Ранее трое работающих в Госдуме журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных приставаниях. Парламентарий эти обвинения категорически опроверг, объяснив их политическим заказом.

Комиссия Госдумы по вопросам этики попросила Слуцкого предоставить письменные объяснения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с парламентскими журналистами 7 марта пообещал, что обвинения в адрес Слуцкого будут рассматриваться в рамках правового поля, при этом Володин рекомендовал опасающимся работать в парламенте журналисткам поменять профессию и место работы.

8 марта у здания Госдумы прошли одиночные пикеты против Слуцкого и позиции руководства нижней палаты парламента. Акцию организовала правозащитная организация Amnesty International. В мероприятии приняли участие общественники, журналисты, а также кандидат в президенты Ксения Собчак.