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Слуцкий попросил прощения у женщин

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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий поздравил женщин с 8 марта и извинился перед теми, кому он причинил «переживания».

«Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днем! Желаю крепкого здоровья, душевных сил и простого человеческого счастья!» - написал Слуцкий на своей странице в Facebook.

«Пользуясь случаем, хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу. Удачи и любви вам и вашим близким!» - заключил Слуцкий.

Ранее трое работающих в Госдуме журналисток обвинили Слуцкого в сексуальных приставаниях. Парламентарий эти обвинения категорически опроверг, объяснив их политическим заказом.

Комиссия Госдумы по вопросам этики попросила Слуцкого предоставить письменные объяснения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с парламентскими журналистами 7 марта пообещал, что обвинения в адрес Слуцкого будут рассматриваться в рамках правового поля, при этом Володин рекомендовал опасающимся работать в парламенте журналисткам поменять профессию и место работы.

8 марта у здания Госдумы прошли одиночные пикеты против Слуцкого и позиции руководства нижней палаты парламента. Акцию организовала правозащитная организация Amnesty International. В мероприятии приняли участие общественники, журналисты, а также кандидат в президенты Ксения Собчак.

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Новости

Порошенко предрек России «разрушение» из-за спора по газу

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В случае игнорирования судебных решений Россию ждет полное разрушение, заявил в интервью Financial Times президент Украины Петр Порошенко, отвечая на вопрос о споре «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольмском арбитраже.

«Если Россия не уважает закон и решения судов, я думаю, в результате Россия будет полностью разрушена», - сказал Порошенко.

По решению арбитражного суда «Газпром» должен выплатить украинскому «Нафтогазу» $4,63 млрд руб. за недопоставки по договору транзита. С учетом задолженности российская компания должна «Нафтогазу» $2,56 млрд.

«Речь не только о $4,6 млрд для Украины. Речь идет о том, может ли Россия в принципе считаться надежным поставщиком энергии, если она не уважает закон. Они не уважали международное право во время незаконной аннексии Крыма, во время агрессии на востоке моей страны, во время террористической атаки на рейс MH17», - заявил Порошенко.

1 марта «Газпром» отказался возобновить поставки газа на Украину и вернул «Нафтогазу» предоплату, объяснив это отсутствием согласованного дополнительного соглашения к контракту. В «Газпроме» заявили, что решение арбитража нарушило интересы компании. 3 марта «Газпром» запустил процедуру прекращения сотрудничества с «Нафтогазом».

Правительство Украины 7 марта объявило о начале ареста активов «Газпрома» на территории страны за несоблюдение решения арбитража.

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Новости

В центре Киева ресторан обстреляли из гранатомета

Ведомости
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В Киеве в ночь на 8 марта на улице Владимирская, неподалеку от Национального музея истории Украины, неизвестный выстрелил из гранатомета по ресторану, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на отдел коммуникации полиции города.

В результате происшествия никто не пострадал. Полиция опросила персонал заведения и изъяла записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как «к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета». Неподалеку от ресторана была обнаружена отстрелянная пусковая труба.

Следователи возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

По данным Espreso.tv, выстрел был совершен по помещению ресторана «Лео», в результате около 50 кв. м заведения выгорело, из-за взрыва в доме разбились окна. 

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Политика
Новости

Боевики сорвали отправку гуманитарного конвоя в Восточную Гуту

Ведомости
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Запланированный на утро 8 марта гуманитарный конвой в Восточную Гуту переносится в связи с участившимися атаками боевиков. Об этом сообщил журналистам начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко, передает «Интерфакс».

«Международные гуманитарные организации во взаимодействии с сирийскими властями приняли решение о переносе на более поздние сроки проведение гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума, - сообщил Евтушенко. - Причиной является активизация обстрелов [со стороны] "Джабхат ан-Нусры" (запрещенная в России террористическая организация. - «Ведомости») в сторону правительственных войск и гуманитарного коридора Мухайям Аль-Вафедин».

Евтушенко отметил, что оказание гуманитарной помощи возобновится после стабилизации обстановки.

Конвой из 15 автомобилей с продуктами питания и медикаментами планировалось направить в четверг из населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.

Предыдущая гуманитарная акция при поддержке российских сил состоялась 5 марта, конвой из 45 грузовиков и мобильного госпиталя доставил 247 т гуманитарного груза в город Дума. Тогда боевики согласились выпустить из района 13 мирных жителей, в том числе пятерых детей.

Десятая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в четверг в 9:00 по местному времени (10:00 мск). Участникам вооруженных формирований и их семьям предлагается воспользоваться гуманитарным коридором.

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Новости

Посольство России обвинило в дезинформации и поздравило представителя госдепа США с 8 марта

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Посольство России поздравило представителя госдепартамента США Хизер Нойерт с Международным женским днем, сопроводив поздравление обвинением в дезинформации. Сообщение диппредставительства опубликовано на его официальной странице в Facebook.

«Мы слышим поток фейк-новостей – о жестокостях России в отношении мирного населения Восточной Гуты, о газовом «героизме» [президента Украины Петра] Порошенко, искреннюю радость по поводу награждения «Оскаром» истории об изобретателе алкогольного допинг-коктейля», – говорится в сообщении.

Посольство также напоминает о «дезинформации» госдепа об организации встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. «Два министра будут находиться одновременно в одном отеле. Это же прекрасная возможность поговорить не через прессу, а напрямую», - указывают в посольстве.

«При любых обстоятельствах поздравляем Х. Нойерт и, разумеется, всех других сотрудниц госдепа с Международным женским днем!» - подытоживают в диппредставительстве.

Ранее российское посольство обвинило госдеп в «искажении реальности» в связи с заявлением американского внешнеполитического ведомства о том, что Вашингтон не получал предложений об организации встречи Лаврова и Тиллерсона. Посольство подчеркнуло, что запрос о встрече был направлен 2 марта.

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Политика
Новости

CIT назвала фейком заявление боевиков об обстреле разбившегося в Сирии Ан-26

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Информация об ответственности сирийской группировки «Джейш аль-Ислам» (запрещена в России) за сбитие российского Ан-26 может быть недостоверной, говорится в заявлении группы независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

Ливанская газета Ad-Diyar со ссылкой на заявление «Джейш аль-Ислам» сообщила, что группировка взяла на себя ответственность за крушение самолета с высокопоставленными военными у аэродрома Хмеймим — боевики обстреляли самолет из пулеметов в ответ на операцию в Восточной Гуте.

Однако издание не приводит ссылку на заявление группировки, которое в том числе отсутствует в англоязычном Twitter и арабоязычном Telegram-канале «Джейш аль-Ислам», отмечает CIT. Даже если бы группировка сообщила о сбитии самолета, это едва ли заслуживало бы доверия, указывают расследователи: на данный момент «Джейш аль-Ислам» практически не присутствует в провинции Идлиб, которая примыкает к провинции Латакия, где расположена российская авиабаза. Активность группировки сконцентрирована в Восточной Гуте, где она обороняется против наступающих проправительственных сирийских сил.

Доказательством причастности к сбитию российского самолета могла бы послужить публикация видео его падения, однако до сих пор в сети размещались исключительно фейки, например видео катастрофы Ан-26 в Саратовской области в 2017 г., подчеркивает CIT.

Российский Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродром Хмеймим. Все находящиеся на борту 39 человек погибли. По информации Минобороны, среди них были 27 российских офицеров, в том числе генерал-майор. Военное ведомство исключило обстрел самолета, назвав предварительной причиной крушения техническую неисправность.

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Новости

Грудинин не отдаст эфирное время дебатов другим кандидатам

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Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин не будет отдавать эфирное время другим кандидатам, несмотря на то что сам отказался от дальнейшего участия в дебатах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу избирательного штаба политика Вячеслава Тетекина.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова призвала Грудинина отдать свое эфирное время другим кандидатам. Она отметила, что так будет «честнее». Другие кандидаты могли бы поделить это время между собой, отметила Памфилова.

Грудинин решил лично не участвовать в дебатах, но полностью от времени не отказывался, отметил Тетекин. «Согласно избирательному законодательству, вместо Грудинина в дебатах выступают доверенные лица, думаю, ярость наших недругов связана с их блестящими выступлениями», – сказал глава избирательного штаба политика. По его словам, в предложении Памфиловой нет практического смысла.

Кандидат в президенты от КПРФ отказался участвовать в дебатах 1 марта. Он обвинил ЦИК и телеканалы в намеренном превращении эфира в «балаган». «Я не собираюсь в этом участвовать больше, потому что именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган», – сказал Грудинин и покинул студию.

Жириновский оскорбил Собчак во время дебатов

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Политика
Новости

Британская полиция назвала отравление Скрипаля попыткой убийства

Ведомости
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Полиция Великобритании расследует отравление российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери как покушение на убийство. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули, передает Reuters.

Дело рассматривается как серьезный инцидент, связанный с попыткой убийства при помощи нервно-паралитического вещества, сообщил Роули. Он не раскрыл, о каком именно веществе идет речь. Помимо Скрипаля и его дочери в тяжелом состоянии находится полицейский, который первым приехал на место происшествия, уточняет BBC. Однако, по словам Роули, нет свидетельств о широком распространении угрозы здоровью людей.

Расследование может занять еще несколько дней, сказал Роули. Пока британская полиция хочет поговорить со всеми, кто находился в центре города в день происшествия. Больше никаких официальных подробностей инцидента пока нет.

В понедельник, 5 марта, бывшего полковника ГРУ Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии у торгового центра в Солсбери на юго-западе Англии. Сейчас они находятся в критическом состоянии. Изначально сообщалось, что они подверглись воздействию «неизвестного вещества».

Скрипаля обвиняли в России в шпионаже для Великобритании. Он провел в тюрьме более пяти лет. В 2010 г. президент России Дмитрий Медведев выпустил указ о помиловании нескольких человек, в том числе и Скрипаля. В тот же год бывший полковник ГРУ получил убежище в Великобритании.

Великобритания рассмотрит вопрос о новых санкциях в отношении России, если будет доказана причастность российских властей к отравлению Скрипаля, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

Россия готова к сотрудничеству в расследовании отравления Скрипаля, отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, он не удивился обвинениям в отношении России.

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Политика
Новости

Кадыров рассказал подробности крушения вертолета Ми-8

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Крушение вертолета Ми-8 произошло из-за сильного порыва ветра, всего погибло шесть человек. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Вертолет Ми-8 отвозил пограничников на заставу, он снизился, чтобы они сошли, отмечает глава Чечни. Вертолет завис в двух метрах от земли, когда произошел резкий порыв ветра, двое пограничников успели спрыгнуть, добавил он. Вертолет упал в пропасть с обрыва, в нем находились семь человек, написал Кадыров. По его словам, из них пять человек погибли, двоих извлекли, но один из них скончался в республиканском госпитале. Второй выживший сейчас в стабильно тяжелом состоянии, его могут перевезти в Москву, добавил Кадыров. «Я желаю скорейшего выздоровления раненому бойцу и приношу искренние соболезнования семьям погибших», – отметил глава Чечни.

Ранее стало известно, что вертолет погранвойск Ми-8 разбился в Чечне высоко в горах в узком ущелье. Он столкнулся с землей при попытке зайти на посадочную площадку, сообщал Следственный комитет. Уже возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).

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Политика
Новости

СМИ сообщили об отравлении Скрипаля нервно-паралитическим веществом

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Бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

На это указывают медицинские и химические показания, пишет издание. Источники The Guardian не уточняют, чем именно были отравлены Скрипаль и его дочь, однако самые известные вещества такого типа – это зарин и vx. Последним ранее был отравлен Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына.

Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии на лавочке у торгового центра Maltings в Солсбери на юго-западе Англии 5 марта. Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. Он получил $100 000 за информацию, которую поставлял с 1990-х гг., по данным российской стороны. Скрипаль провел в тюрьме более пяти лет. В 2010 г. его помиловали. В этом же году он получил убежище в Великобритании.

Официальная причина отравления Скрипаля и его дочери пока не озвучена. Однако вдова бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко сообщила британским СМИ, что произошедшее со Скрипалем «очень похоже» на произошедшее с ее мужем.

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Бизнес
Новости

Airbus планирует сократить более 3700 рабочих мест

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Airbus планирует сократить 3720 рабочих мест, передает BFM TV. Такое решение было принято на заседании совета предприятия, которое прошло в городе Бланьяк (рядом с Тулузой, юг Франции), где расположены штаб-квартира Airbus и часть ее заводов.

По словам представителя компании Жан-Марка Эскурру, сокращение рабочих мест произойдет в основном в Германии, Испании, Великобритании и Франции. В частности, во Франции на заводах в Сен-Назере, Нанте и Тулузе будут сокращены 470 рабочих мест.

Сокращения связаны с низким спросом на пассажирский самолет А380, а также на новый военно-транспортный самолет А400М.

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Технологии
Новости

«Яндекс» объявил о закрытии фотохостинга «Фотки»

Ведомости
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«Яндекс» объявил о закрытии просуществовавшего более 10 лет фотохостинга «Фотки». Изображения и фотографии пользователей перенесут на «Яндекс.Диск». Об этом говорится в сообщении компании.

«27 апреля мы начнем переносить контент на "Яндекс.Диск", где ваши фотографии будут в полной сохранности. Вы сможете их редактировать, составлять из них альбомы и делиться ими с другими людьми. Ссылки на снимки, размещенные на "Яндекс.Фотках", будут работать по-прежнему», - уточняется в пресс-релизе.

Как отметили в компании, сейчас пользователи предпочитают хранить фотографии в облаке, делятся ими в основном в соцсетях. «На "Диск" можно автоматически загружать снимки со смартфона, а на "Фотки" - нет... На "Диск" сейчас загружают в сто раз больше снимков, чем на "Фотки", - отметили в компании.

Перенести снимки на «Диск» можно уже сейчас, нажав кнопку «Переехать на Яндекс.Диск». Фотографии будут храниться на «Яндекс.Диске» в специальной папке, она не будет занимать места в облаке.

Что пользователи искали в «Яндексе» в 2017 году

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