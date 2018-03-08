Навальный обнаружил у Слуцкого сотни автомобильных штрафов и незадекларированную землю

Александр Щербак / ТАСС

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный опубликовал расследование о председателе комитета Госдумы по международным отношениям, члене ЛДПР Леониде Слуцком, которого трое парламентских журналисток обвинили в сексуальных домогательствах.

Слуцкий владеет автомобилями, стоимость которых значительно превышает его официальные доходы, депутат не задекларировал земельный участок площадью 1 га, кроме того, автомобиль парламентария за полгода более 800 раз нарушил ПДД, говорится в расследовании Навального.

В 2010 г. Слуцкий задекларировал автомобиль Bentley Continental Flying Spur стоимостью 13 млн руб. при собственном годовом доходе около 2 млн руб. и менее 85 000 руб. – у супруги. На тот момент Слуцкий уже 10 лет работал депутатом Госдумы. В декларации парламентария за 2016 г. появляется второй люксовый автомобиль – Bentley Bentayga, который стоит около 15-22 млн руб., указывает Навальный. В 2016 г. доходы Слуцкого составили 4,93 млн руб., доходы супруги – 200 000 руб.

По подсчетам Навального, «чтобы позволить себе такой автомобиль, Слуцкому с его доходом надо было не есть, не пить и не тратить ни копейки с 2012 г.».

Однако Навальный обращает внимание прежде всего на третий автомобиль Слуцкого – Mercedes S500. На нем депутат ездит на работу, о чем свидетельствуют фотографии. С июня 2017 г. на автомобиль с данным номером было выписано 825 штрафов, обнаружил Навальный. Хотя за рулем автомобиля находится водитель, он ездит так, как хочет Слуцкий, полагает основатель ФБК.

Речь идет о трех нарушениях ПДД в день, а если считать, что Слуцкий ездит на автомобиле только на работу, то о пяти нарушениях, подчеркивает Навальный: «Он полностью игнорирует правила дорожного движения».

Навальный демонстрирует снимки камер видеофиксации, на которых предположительно автомобиль Слуцкого движется по Кутузовскому проспекту по разделительной полосе, по встречной полосе в центре Москвы и по выделенной автобусной полосе в противоположном направлении.

«Я не понимаю, каким чудом депутат Слуцкий еще никого не убил на своем мерседесе, но минимум 5 раз каждый рабочий день он к этому предельно близок», – заявляет Навальный.

Кроме того, ФБК нашел у Слуцкого незадекларированный участок земли. Парламентарий декларирует земельный участок 1200 кв. м с жилым домом около 790 кв. м, однако реальная площадь земли составляет 2800 кв. м, утверждает Навальный, сопровождая рассказ аэросъемкой дома и примыкающего к нему участка на Рублевке. Согласно выпискам из Росреестра, Слуцкий в 2008 г. арендовал соседний лесной участок в 2008 г., но ни разу его не декларировал, отмечает Навальный.

В связи с незадекларированным участком ФБК направил заявление председателю думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Наталье Поклонской.

В России не уходят в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах, равно как и не стоит надеяться на проверку депутата в связи с «хаотично возникающими в его декларации Bentley» и нарушениями ПДД, однако незадекларированное имущество является по закону железной причиной для увольнения Слуцкого и снятия с него депутатских полномочий, резюмировал Навальный.

«Ведомостям» не удалось связаться со Слуцким, его телефон 8 марта был недоступен.

Ранее комиссия Госдумы по этике попросила Слуцкого в письменном виде ответить на обвинения в домогательствах к работающим в парламенте журналисткам. О фактах сексуальных приставаний Слуцкого заявили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с парламентскими журналистками накануне 8 марта пообещал, что обвинения в адрес Слуцкого будут рассматриваться в рамках правового поля и исходя из презумпции невиновности. «Если вам опасно, меняйте профессию, меняйте место работы», – посоветовал также Володин. В субботу Слуцкий на своей странице в Facebook поздравил женщин с 8 марта и извинился перед теми из них, «кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».