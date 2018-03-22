СМИ устроили бойкот Слуцкому и Госдуме

Издательский дом «Коммерсантъ» не стал бойкотировать всю Госдуму, но «поставил точку в отношениях со Слуцким и комиссией по этике Андрей Гордеев / Ведомости

Редакции нескольких СМИ объявили об отзыве своих журналистов из Госдумы после того, как думская комиссия по этике не увидела «нарушения поведенческих норм» в действиях депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого журналистки обвинили в домогательствах.

Об отзыве журналистов из Госдумы первым объявил медиахолдинг РБК, затем к нему присоединились телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Главный редактор RTVI Алексей Пивоваров уточнил, что канал не будет взаимодействовать с Госдумой до тех пор, «пока Слуцкий остается на своем посту». Другие СМИ не обозначили временных рамок отзыва журналистов.

«Женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно», - прокомментировала решение комиссии главный редактор телеканала «Дождь» Александра Перепелова.

«Этим решением комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу», — пояснила позицию объединенной редакции РБК ее соруководитель Елизавета Голикова.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что разочарован решением комиссии по этике, «по существу оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны». Теперь радиостанция считает Госдуму «небезопасным местом работы для журналистов обоего пола» и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, «отзывает своих журналистов из Госдумы», сообщил он. Володин 7 марта сказал журналисткам, которые спрашивали его о скандале со Слуцким: «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу».

Редакция Lenta.ru, одного из самых популярных новостных СМИ рунета (входит в холдинг Александра Мамута Rambler & Co), ночью также сообщила, что присоединяется к бойкоту Слуцкого: «Все материалы о депутате, не касающиеся обвинений в домогательстве, будут удалены [с сайта Lenta.ru]». Главный редактор Lenta.ru Владимир Тодоров уточнил в разговоре с «Ведомостями» что у этого СМИ нет отдельных корреспондентов в Госдуме, поэтому и отзывать оттуда некого.

Интернет-издание Znak.com сообщило, что перестанет писать о Слуцком «вне контекста ситуации с домогательствами». А журналисты, работающие в Москве, воздержатся от посещения Госдумы, сообщается на сайте Znak.com.

Издательский дом «Коммерсантъ» не стал бойкотировать всю Госдуму, но «поставил точку в отношениях со Слуцким и комиссией по этике». В ИД заявили, что удивлены и разочарованы решением думской комиссии, которая «превратила заседание в суд над пострадавшими». «Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости», - подчеркнули в редакции. Редакция издания выразила надежду, что «в этой истории не поставлена точка».

Скандал в Госдуме развивается с февраля. Сначала корреспондент «Дождя» Елизавета Антонова на интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским рассказала, что слышала от работающих в Думе журналисток о домогательствах депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Позднее на сайте «Дождя» появился материал, в котором три журналистки анонимно рассказали о домогательствах Слуцкого.

Сам Слуцкий назвал это предвыборной провокацией. «Мне очень лестно, что для проекции Харви Вайнштейна (американский продюсер, которого обвинили в многочисленных сексуальных домогательствах. – «Ведомости») в России выбрали мою скромную персону, но выбрали не совсем удачно», – сказал Слуцкий.

После этого публично Слуцкого в домогательствах обвинили заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер «Дождя» Дарья Жук и корреспондент «Русской службы Би-би-си» Фарида Рустамова.

21 марта комиссия Госдумы по этике встретилась с журналистками. После этого председатель комиссии Отари Аршба сообщил, что комиссия «не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм» и не имеет претензий к парламентарию. В комиссии пришли к выводу, что действия сотрудниц СМИ были спланированными, поскольку их обвинения в адрес Слуцкого прозвучали накануне выборов президента России.