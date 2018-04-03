Зачем пропускать женщин вперед
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Скандал с депутатом Леонидом Слуцким, и в особенности реакция на него со стороны власть имущих, хорошо иллюстрирует тот факт, что в области равенства полов в России, мягко говоря, есть определенные проблемы. В том, что комитет по этике Госдумы не нашел нарушений в поведении Слуцкого, собственно, нет ничего удивительного. Депутаты Госдумы уже много раз демонстрировали, что их отношения с этикой в целом достаточно сложные и своеобразные. И нет ничего удивительного, что скандал произошел именно в высших эшелонах власти: женщин на руководящих постах и в бизнесе, и особенно среди политического руководства, в России очень мало. Этот «стеклянный потолок» – одно из наиболее заметных проявлений неравенства между мужчинами и женщинами в России.
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