Защищавшую журналисток депутата делегируют в женский клуб G20

Сама Пушкина сказала, что пока комментировать это решение рано и надо дождаться формирования мировой команды Сергей Бобылев/ТАСС

На прошлой неделе Совет Думы принял решение делегировать депутата Оксану Пушкину («Единая Россия») специальным представителем в инициативную группу Всемирного банка по развитию женского предпринимательства в G20. Кроме Пушкиной в группе работает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Пушкина уже контактирует с этой группой, поэтому было принято такое решение, рассказал собеседник, близкий к думскому руководству. Сама Пушкина сказала, что пока комментировать это решение рано и надо дождаться формирования мировой команды.

Зампред комитета Госдумы по делам семьи, телеведущая Оксана Пушкина («Единая Россия») поддержала действия СМИ в ответ на реакцию нижней палаты на обвинения в домогательствах в адрес руководителя комитета по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР) со стороны журналистов.

21 марта комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы продюсера телеканала «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента BBC Фариды Рустамовой. Председатель комиссии Отари Аршба заявил, что депутаты не нашли нарушений в поведении Слуцкого. После этого РБК заявил об отзыве своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы из-за несогласия с заключением комиссии по этике. В той или иной форме бойкот объявили несколько десятков СМИ, в том числе «Коммерсантъ», «Дождь», «Ведомости» и другие.

«Молодцы! Порадовалась за свой цех. Собственно, и мои нынешние коллеги своих не сдают. Прецедент создан», - комментировала Пушкина журналистам. С самого начала конфликта она оказалась практически единственным депутатом (также несогласие с решением комиссии по этике высказал коммунист Валерий Рашкин), выступившим не с осуждением, а с защитой журналисток, заявивших о домогательствах. Пушкина подчеркивала, что проблему сексуальных домогательств «надо решать с помощью законодательства», и обещала сделать все, что от нее зависит. Ранее она заявляла о планах внесения соответствующей поправки в законопроект о гендерном равенстве в трудовых отношениях. Проект был разработан группой депутатов во главе с нынешним спикером Госдумы Вячеславом Володиным еще в 2003 г., но принят только в первом чтении.

Госдума и гендерная повестка

«Пушкина сейчас один из наиболее активных депутатов в вопросах гендерного равноправия и защиты прав женщин. Она координирует в комитете ГД доработку старого законопроекта Володина о гендерном равноправии, вместе с активистками занимается темой закона против семейного насилия, ей принадлежал знаковый законопроект о легализации бэби-боксов», - говорит политолог Александр Пожалов. Гендерная повестка сейчас является центральной для западной публичной политики, протест западного общества против бюрократизированных элит на выборах в ряде стран - это в том числе протест против бюрократов-мужчин, отмечает эксперт.

«А если говорить о развитии женского предпринимательства, чем ей придётся заниматься в рабочей группе G20, то это неразрывно связано и с вопросами равноправия полов, и с задачами для государства и общества помогать полноценной самореализации матерей с детьми, и с развитием социальных проектов в сфере работы с детьми и семьями», - предполагает он. Кроме того, она новое лицо в публичной политике и имеет хорошую репутацию в медийном сообществе, это должно помочь укрепить имидж российского парламента за рубежом. «Что касается "дела Слуцкого", то внутри России оно вряд ли имеет перспективы, если пострадавшие журналистки так и не перенесут вопрос домогательств в плоскость официальных разбирательств, по линии правоохранительных органов. Но зарубежное эхо конфликта закроет Слуцкому карьерные перспективы по дипломатической линии, если они были, поскольку ситуация противоречит современным трендам западной публичной политики», - резюмирует Пожалов.

«Володину выгодно оставаться над схваткой. Ни те депутаты, что поддержали Слуцкого, ни те, что выступили в защиту журналисток, не должны чувствовать себя отвергнутыми системой», - считает политолог Аббас Галлямов. «Именно поэтому спикер делает вид, что ничего страшного не произошло, а думская жизнь течет без всяких изменений. Поощрение Пушкиной - шаг именно в этом направлении», - объясняет эксперт. «Я уверен, что в кулуарах Слуцкому от Володина досталось», - добавляет Галлямов. Публично стороны уже высказались и скандал будет постепенно сходить на нет, уверен политолог.