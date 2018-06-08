Недвижимость / Стройки и инфраструктура
Статья опубликована в № 4584 от 08.06.2018 под заголовком: И 10 трлн мало

Путин поручил довести региональные дороги до состояния федеральных трасс

Выделенных на это почти 10 трлн рублей не хватит, уверены эксперты
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Федеральные трассы в России в «более или менее в приличном состоянии», констатировал президент Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан во время прямой линии. Зато состояние региональных дорог нужно подтянуть, признал он: они практически в 2 раза хуже. Протяженность региональных дорог в нормативном состоянии нужно довести до 70–80% дорог, поручил президент.

Увеличится и финансирование дорожного строительства – почти двукратно до 9,5–9,7 трлн руб., пообещал Путин. Примерно половину этих денег чиновники потратили на все дорожное хозяйство за прошлые шесть лет, включая и строительство, и ремонт, и содержание дорог, поясняет директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин. О конкретных суммах говорить пока преждевременно, вопросы в проработке, лаконичен представитель Минтранса. На дополнительные вопросы он отвечать отказался.

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