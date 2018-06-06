Венчурная компания Target Global инвестирует в новые транспортные технологии

Она создала фонд, под управлением которого будет до $300 млн

Сейчас владельцы используют свои автомобили лишь 4% времени Евгений Разумный / Ведомости

Венчурная компания Target Global запускает новый венчурный фонд для инвестиций в технологии, связанные с транспортом и логистикой, Target Mobility 2.0. Об этом «Ведомостям» рассказал основатель и генеральный партнер Target Global Александр Фролов. Фонд будет инвестировать в стартапы на разных стадиях развития – как на ранних, так и на более поздних. В зависимости от зрелости проекта, будет меняться и размер инвестиций. На ранних стадиях средний размер чека составит $1-3 млн, на более поздних – $3-10 млн, говорит Фролов. Фонд интересуется стартапами в основном в Израиле и Германии, но будет рассматривать проекты и из других европейских стран, а также России.

Фонд сосредоточится на инвестициях в новые технологии в области mobility — это могут быть разработки для создания электромобилей или беспилотников, а также новые бизнес-модели частного и общественного транспорта, логистики, доставки и connected cars — подключаемые к интернету автомобилей, которые смогут встраиваться в системы «умного» города. Сейчас владельцы используют свои машины лишь 4% времени. А сервисы вроде Uber — уже 40%. Аналогичное увеличение эксплуатации личных автомобилей позволит как минимум снизить количество машин на дорогах в 10 раз, а в перспективе серьезно изменить инфраструктуру городов. Например, могут исчезнуть за ненадобностью парковки, объясняет Фролов интерес к теме новых транспортных технологий.

Возглавит новый фонд и станет его партнером Бен Камински. Он 11 лет проработал в Goldman Sachs, где в том числе консультировал компании по вопросам инноваций в области транспорта.

В общей сложности, в Target Mobility 2.0 планируется привлечь $300 млн. На этапе запуска инвесторы уже вложили в него $100 млн, говорит Фролов. Кто стал инвесторами фонда — он не раскрывает.

Среди инвесторов самой управляющей компании Target Global — интернет-холдинг SD Ventures Дмитрия Волкова, сооснователь Qiwi Сергей Солонин и сооснователь немецкой компании Delivery Hero (Target Global инвестировал в нее и продал свою долю на IPO летом 2017 г.) Лукаш Гадовски, рассказывает Фролов. Солонин в августе 2017 г. уже запустил с Target Global фонд, посвященный финансовым технологиям – Target Global Fintech Opportunities Fund.

Солонин подтвердил через своего представителя участие в фонде, но отказался раскрыть размер инвестиций. Волков из SD Ventures сказал «Ведомостям», что вложил в фонд $1 млн. Эта инвестиция позволит самой SD Ventures вслед за Target выйти на израильский рынок, рассчитывает Волков. Кроме того, участие в фонде даст возможность SD Ventures расширить участие в европейских проектах на ранних стадиях в сфере потребительских технологий.

Первой инвестицией фонда стал немецкий маркетплейс Caroobi, который позволяет владельцам автомобилей находить механиков и поставщиков запчастей. Всего сервис привлек $20 млн, из них «несколько миллионов евро» вложил Target, сказал Фролов.

Автопроизводителям не хватает экспертизы, чтобы развивать венчурное направление самостоятельно, считает бывший управляющий партнер InVenture Partners Антон Иншутин. Поэтому для фондов логично развивать технологии на продвинутом рынке, например, израильском, и переносить их на главный европейский рынок автопромышленности – в Германию. Успешных стартапов в сфере mobility сейчас бесконечное множество, считает он: набирают популярность системы компьютерного зрения, анализ информации с разных датчиков, ее сведение и анализ при помощи искусственного интеллекта для автономного управления автомобилем. Появляются совершенно новые направления для вложений, например, стартапы с подпиской на автомобили для тех, кому собственный автомобиль уже не нужен.

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