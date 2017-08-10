Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: $10 млн на финтех
Сооснователь Qiwi Сергей Солонин и Target Global вложатся в финтех
Капитал фонда составляет $10 млн, но проектов для него может быть немного
- Екатерина Смирнова
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Сегмент финансовых технологий слишком узок для фонда с капиталом в $100 млн, особенно если учесть ограничение по российскому происхождению стартапов, рассуждает партнер iTech Capital Алексей Соловьев
Максим Стулов / Ведомости
Сооснователь и основной акционер Qiwi Сергей Солонин и управляющая компания Target Global создают новый венчурный фонд в области финансовых технологий Target Global Fintech Opportunities Fund (TGFOF). Об этом «Ведомостям» рассказали Солонин и представитель Target Global. Управлять фондом будут сам Солонин и партнер Target Global Михаил Лобанов.
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