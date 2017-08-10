ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: $10 млн на финтех

Сооснователь Qiwi Сергей Солонин и Target Global вложатся в финтех

Капитал фонда составляет $10 млн, но проектов для него может быть немного

Сооснователь и основной акционер Qiwi Сергей Солонин и управляющая компания Target Global создают новый венчурный фонд в области финансовых технологий Target Global Fintech Opportunities Fund (TGFOF). Об этом «Ведомостям» рассказали Солонин и представитель Target Global. Управлять фондом будут сам Солонин и партнер Target Global Михаил Лобанов.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике