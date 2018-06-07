Жителю Иванова снизили ставку по ипотеке после прямой линии Путина

В прямом эфире с президентом Верховских пожаловался, что банк не снижает ему ставку с 13% до льготных 6% Кадр из трансляции

Многодетному отцу из Иванова Дмитрию Верховских, обращение которого сегодня показали в ходе прямой линии с президентом Путиным, уже снизили ставку по ипотеке. Об этом на встрече с семьей Верховских сказал врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, передало агентство ТАСС. Вопрос Верховских президенту прозвучал около 14.30, новость о встрече врио губернатора с семьей и снижении ставки поступила около 18.00 мск.

В прямом эфире с президентом Верховских пожаловался, что банк не снижает ему ставку с 13% до льготных 6% потому, что льгота по постановлению правительства 1711 от 30 декабря 2017 г. положена только в случае рождения второго или третьего ребенка. У семьи Верховских между тем уже есть трое детей. «Мы хотели бы к вам обратиться с просьбой как-то изменить этот пункт 9, чтоб он звучал следующим образом: что данная льгота по снижению ставки до 6% распространяется на граждан, у которых рождается второй и последующие дети», - попросил Верховских.

Путин назвал этот пункт постановления правительства ошибочным, оценил его исключение в 9 млрд рублей и попросил Воскресенского «обратить на это внимание и просто поддержать семьи с детьми». Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов пообещал проработать вопрос, руководитель области сказал, что обязательно встретится с семьей. Какой банк выдал кредит, не уточнялось.

«Когда мы общались в прямом эфире, меня насторожила ставка, которую вы платите. Я попросил банк со мной связаться с тем, чтобы эту ставку понизить. Думаю, что Владимир Владимирович сказал вам спасибо за то, что вы поставили этот вопрос, но пока постановление правительства будут править, вы будете платить 9,5%», - сказал Воскресенский. Дмитрий Верховских поблагодарил за помощь руководителя региона, и попросил помочь другу, у которого 10 детей.

Правительство Ивановской области за неделю разработает систему адресной помощи для перекредитования ипотечных заемщиков по ставке 9-9,5%, пообещал врио губернатора. »Сделаем так, чтобы это стало системой, а не ручным управлением. В течение недели мы разработаем такие программы», - уточнил Воскресенский в эфире «России-24».