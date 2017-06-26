Микроменеджмент в макрогосударстве

Один мой знакомый финансист из лондонского Сити однажды рассказал историю. Его дочь училась на театрального режиссера и пришла к нему с просьбой проспонсировать постановку – дать около 50 000 британских фунтов. Знакомый задумался: дело было не в том, что он не смог бы помочь дочери, а в том, почему у начинающего режиссера вообще возникают вопросы, где найти деньги для первых постановок.

Исследование рынка показало, что в Великобритании можно найти гранты на 10 000–15 000 для маленьких спектаклей и на финансирование большой постановки – от 100 000 фунтов. При этом рынок ничего не предлагал тем, кто ставил средние по размерам пьесы. Для успешного окончания курса необходимо было поставить пьесы во всех трех ценовых категориях. Осознав проблему, финансист в сотрудничестве с Art Council England – государственным агентством, занимающимся продвижением искусства, – учредил фонд, выдающий средние гранты. Свою дочку он отправил за деньгами в этот фонд.

Такой путь решения проблем, наверное, не очень понравился девушке, но, с другой стороны, продемонстрировал эффективность ее отца как менеджера. Видя частное проявление проблемы, он не поддался соблазну управлять ее решением вручную. Вместо этого он подошел к нему комплексно.

Учебники по менеджменту организаций учат нас, что хороший менеджер должен уметь собирать команду и делегировать решение проблем. Чтобы нижние уровни управленческой иерархии успешно справлялись с задачами, лидер должен уметь четко их ставить, определять границы ответственности и свободы принятия решений, систему коммуникации и мониторинга, задавать понятные KPI. Если этого нет, то рано или поздно по собственной воле или вынужденно лидер будет вовлечен в ручное управление – «микроменеджмент», как говорят англосаксы. Организация же начнет терять эффективность. Последствиями этого в долгосрочной перспективе станет повышение кадровой текучки, демотивация сотрудников, отсутствие стимулов к инновационным решениям и в конце концов смерть фирмы.

Здесь напрашивается параллель между миром бизнеса и миром политики. Ручное управление государством столь же неэффективно и потенциально опасно. «Микроменеджер» во главе страны перестает быть стратегом, теряет макрокартину происходящего. Он наспех латает дыры за подчиненных, но не решает системных проблем. Чем больше государство, тем больше цена подобной неэффективности.

Джимми Картер, говорят, занимался составлением расписания теннисного корта при Белом доме, а Барак Обама – дизайном веб-сайта healthcare.gov. К сожалению, Владимир Путин бьет своих американских коллег одной левой. Перечень поручений президента России по итогам недавней прямой линии с населением пестрит несистемными решениями отдельно взятых проблем: свалка в Балашихе, здравоохранение в Апатитах, работа порта в Находке. Вертикаль власти не работает. Может, посоветовать знакомому финансисту вернуться и баллотироваться в президенты?

Автор – декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге