Что сказал Путин на прямой линии. Главное

Прямая линия с президентом России Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

В четверг Владимир Путин в шестнадцатый раз проводит прямую линию с населением. «Ведомости» выбрали самые главные заявления президента.

О нежелании зачищать правительство

«Тот план развития, о необходимости реализации которого мы говорим на протяжении последних лет, он готовился прежним составом правительства. Если бы мы на 100% зачистили все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже очень грамотных, то минимум два года потребовалось бы на то, чтобы сформулировать уже имеющиеся задачи либо поставить новые. Поэтому и было мною принято решение, что правительство должно быть значительно обновлено за счет свежих людей, но хорошо подготовленных и зарекомендовавших себя на больших, ответственных участках работы. Но необходимо было оставить тех, кто готовил решения для прорывного развития нашей страны. Я думаю, что у нас оптимальный состав правительства».

О нежелании вводить прогрессивную шкалу НДФЛ

«Как известно, многие предлагают НДФЛ изменить. В том числе и политические партии, которые находятся в оппозиции, но представлены в парламенте. Мы долго думали на этот счет. На первый взгляд, дифференцированная шкала НДФЛ кажется и выглядит более социально справедливой. Но практика сложнее, чем эти теоретические формулы. О чем говорит практика дифференцированного НДФЛ прошлых лет? Как только это вводится, часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы, выплачивается зарплата в конвертах. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много и ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно. Поэтому признано это нецелесообразным».

О причинах роста цена на бензин

«Надо признать, что резкий рост цен на топливо – результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в сфере энергоресурсов. Что сделано было? Правительство провело так называемый налоговый маневр в этой сфере. Не буду вдаваться в детали, но на самом деле это все привело к стимулированию вывоза на экспорт сырой нефти. Что было дальше? Цены на нефть на мировом рынке поднялись. Компании наши считают недополученную выгоду за тот объем нефти, который направляют на НПЗ, который они могли бы реализовать на внешнем рынке и получить больше дохода».

О проблемах Абрамовича в Великобритании

«Я уже говорил, причем несколько лет назад, на одной из публичных встреч с представителями нашего бизнеса. Правда, прозвучало это достаточно грубо. Я не буду сейчас воспроизводить дословно, что я сказал. Но я предупреждал о том, что такое развитие событий, с которым мы сталкиваемся сегодня, возможно. И предупреждая об этом, рекомендовал в свое время нашему бизнесу держать свои капиталы на родине, в России, держать капиталы там, где они заработаны, использовать их для развития российской экономики».

О блокировке Telegram

«Вы сказали, что вы на своем месте и вы волнуетесь, но и я на своем месте тоже волнуюсь. Знаете, за что? За безопасность людей. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг Telegram. Когда представители, допустим, правоохранительных органов и специальных служб мне говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, не могли вовремя принять решение, потому что она зашифрована, а террористы этим пользуются... Вопросы безопасности – в первую очередь, не правда ли? Но в то же время я сам работал в специальных службах и знаю, что легче всего запретить. Труднее найти цивилизованные способы решения. Я буду побуждать всех своих коллег идти именно по этому пути - именно по пути использования самими спецслужбами, правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями и в том числе с террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы, в том числе в интернете».

О повышении пенсионного возраста

«Я всегда относился и отношусь к повышению пенсионного возраста в высшей степени осторожно и аккуратно. Одна из ключевых задач, которая была сформулирована перед правительством, - это повышение доходов пенсионеров. Я надеюсь, что это будет правительством сделано, и тогда мы будем обсуждать и говорить о мерах, которые им предлагаются. Но хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения - это повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров».

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