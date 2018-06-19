Недовольство в поисках вожаков

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На фоне тотального неприятия повышения пенсионного возраста – 82% против, по ФОМу, – правительство внесло в Госдуму законопроект, который предполагает ощутимую отсрочку выхода на пенсию, и теперь ждет, перерастет ли пассивное недовольство в активное, т. е. будут ли протесты. Масштаб реакции потенциальных жертв реформы обозначит пространство потенциального торга, на которое, судя по намекам, в принципе, готовы пойти в Кремле. Но пока бунт как минимум неочевиден: недовольство не выходит за рамки интернета и нет ни одной реальной политической силы, которая решилась бы возглавить протест.

Когда федеральные пенсионные льготы в 2005 г. заменяли денежными компенсациями, на уличные протесты вышли пенсионеры в городах по всей России (отмена касалась 14 млн человек). Социальными лозунгами митингующие не ограничивались – выдвигались политические требования, в Перми сожгли чучело Владимира Путина, а на сторону пенсионеров стали КПРФ и патриарх Алексий II. Монетизация в итоге произошла, но часть льгот пенсионерам вернули, рейтинг президента скакнул вниз, ответственность за волнения возложили на правительство (мальчиком для битья был назначен профильный министр Михаил Зурабов) и власти регионов.