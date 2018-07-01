В крупных городах России прошли митинги против пенсионной реформы

Большинство из них были согласованы с властями

Заявки были поданы в городах, в которых не проходят матчи чемпионата мира по футболу Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В десятках городов России 1 июля прошли митинги против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального, профсоюзами, а также КПРФ, ЛДПР, партиями «Яблоко» и «Справедливая Россия». Заявки были поданы в городах, в которых не проходят матчи чемпионата мира по футболу. В большинстве городов акции были согласованы с властями. Информации о задержаниях не поступало.

В Комсомольске-на-Амуре в акции приняли участие более 500 человек, сообщает местное издание Komcity.ru. Люди несли плакаты с надписями «Повышение пенсионного возраста – это геноцид народа», «Коррупция ворует пенсии», «Родился – потерпел – умер – пенсия», «Не лезьте в наши карманы» и другими. По итогам акции ее участники подписали итоговую резолюцию с требованием не принимать законопроект о пенсионной реформе и отказаться от повышения НДС до 20%.

Комсомольск-на-Амуре. Общегородской митинг против повышения пенсионного возраста, организованный бывшими сотрудниками нашего предвыборного штаба pic.twitter.com/YEuQNSek37 — Alexey Navalny (@navalny) 1 июля 2018 г.

Во Владивостоке активисты провели шествие, которое завершилось митингом у здания Пенсионного фонда. По пути протестующие скандировали «Нет повышению пенсионного возраста». Акция не была согласована с властями, о задержаниях не сообщается.

Митинг в Хабаровске тоже прошел без происшествий. В нем приняли участие несколько сотен человек. Организатором акции выступил оппозиционный кандидат в мэры города Алексей Ворсин, который в ходе акции собирал подписи за свое выдвижение, сообщил канал «Навальный LIVE».

В Омске местные власти пытались помешать проведению митинга, сообщили сторонники Навального. «Администрация нагнала автобусы, чтобы помешать митингу», – говорится в сообщении организаторов в Twitter. Сторонникам Навального не дали выступить на митинге: «Отобрали микрофон. Ольгу Картавцеву, координатора штаба вытолкали со сцены».

Видео как нас удаляют со сцены, не дав выступить.



Басов и Нагибина показали свое лицо. pic.twitter.com/K0SLhXicMB — Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) 1 июля 2018 г.

По словам Навального, в акции в Омске приняли участие около 3000 человек. Об этом он сообщил в Twitter.

В Якутске администрация пыталась помешать активистам, включив в месте проведения митинга музыку, сообщил в Twitter участник акции. Митинг прошел мирно, без задержаний.

Так называемое мероприятие "городская среда" проводимая мэрией г. Якутска, решили помешать нашему митингу включив музыку. pic.twitter.com/dHiQBAct2I — Anatoly Nogovitsyn (@anatolynog) 1 июля 2018 г.

Акции также прошли в Краснодаре (там перекрыли вход в парк, где проходил митинг, и людям приходилось идти в обход), Брянске, Чебоксарах (митинг не был согласован с властями), Челябинске, Томске, Оренбурге, Иваново и других городах.

Правительство 16 июня направило в Госдуму законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. Он был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 14 июня. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г.

Навальный 19 июня анонсировал проведение протестных акций в России против пенсионной реформы. «Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым, – самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем», – написал Навальный у себя в Instagram. По словам оппозиционера, решение о повышении пенсионного возраста противоречит всему тому, что президент Владимир Путин говорил на протяжении 18 лет.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш говорила «Медиазоне», что они призывают противников пенсионной реформы выходить только на согласованные митинги.

Кроме Навального о протестах против повышения пенсионного возраста объявляли Конфедерация труда России (КТР) и Федерация независимых профсоюзов России. КТР сообщал, что акцию в Москве планирует на 18 июля. Собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорили, что властям выгоднее акции профсоюзов, чтобы тему пенсионной реформы не могла перехватить несистемная оппозиция.

В пятницу ФОМ обнародовал данные опроса о пенсионной реформе. Доля россиян, которые готовы выйти на митинги против повышения пенсионного возраста в своем городе, составляет 43%, а 51% протестовать не готовы. Наибольшая доля, готовых выйти на митинги, это люди 46-60 лет – таких 57%. При это 56% говорят, что решение о повышении пенсионного возраста повлияло на отношение к правительству, а 47% говорят о том, что это повлияло на отношение к президенту.

Согласно опросу, 97% россиян слышали о грядущей реформе. Большинство россиян относятся к реформе отрицательно, наибольшая доля среди тех, кто негативно относится к реформе, это люди в возрасте 31-45 лет (86%) и 46-60 лет (86%). Через две недели после объявления о пенсионной реформе, по данным ФОМа, электоральный рейтинг Владимира Путина снизился с 62 до 48%. Продолжается также снижение уровня доверия и одобрения президента и премьер-министра.

Как проходят митинги против пенсионной реформы в городах России