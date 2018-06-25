Рейтинги президента и премьера вернулись на несколько лет назад
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Популярность президента и премьера резко снизилась после объявления о грядущем повышении пенсионного возраста, следует из опубликованных в пятницу цифр.
Так, по данным ФОМа, электоральный рейтинг президента Владимира Путина за неделю упал с 62 до 54%, число доверяющих ему – с 75 до 67%, а одобряющих его деятельность – с 75 до 69%. Работой премьера Дмитрия Медведева доволен 31% опрошенных против 34% неделей ранее, доверяют ему 29% респондентов (33%), не доверяют – 60% (55%). По версии ВЦИОМа, доверие к Путину снизилось с 45,4 до 42% (худший результат с декабря 2013 г.), одобрение деятельности – с 77,1 до 72,1% (уровень начала марта 2014 г., до присоединения Крыма). Деятельность Медведева одобряют 38,5% против 41,7% неделю назад, не одобряют – 44,7% (39,8%): число недовольных работой премьера превысило число довольных впервые с мая 2006 г. 25% россиян назвали главным событием недели решение о пенсионной реформе, а 26% – чемпионат мира по футболу.
По словам двух человек, близких к администрации президента, тема рейтингов уже обсуждается на совещаниях в администрации. Собеседник в администрации уверяет, что таких совещаний не было.
Кто виноват
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}