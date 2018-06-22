Одобрение деятельности Путина и Медведева снизилось из-за пенсионной реформы

Последний раз уровень одобрения президента таким был еще до присоединения Крыма

А. Гордеев

Рейтинги доверия и одобрения президента, правительства и премьер-министра снизились, показывают данные ВЦИОМ. Уровень доверия к Владимиру Путину снизился за неделю с 45,4% до 42%. До такого уровня рейтинг доверия президента не опускался с декабря 2013 г. Доверие к премьер-министру Дмитрию Медведеву снизилось с 10,8% до 9,2%.

За неделю рейтинг одобрения деятельности президента снизился на 5 п. п. – с 77,1% до 72,1%. Таким уровень одобрения деятельности президента был в начале марта 2014 г. еще до присоединения Крыма.

Одобрение деятельности председателя правительства снизилось с 41,7% до 38,5% за неделю, а правительства – с 47,1% до 44,7%. Соответственно выросло неодобрение деятельности государственных институтов: президента с 14,6% до 18,4%, председателя правительства – с 39,8% до 44,7% и правительства с 33,6% до 38,5%. Таким образом уровень неодобрения деятельности премьер-министра превысил уровень одобрения, это произошло впервые с мая 2006 г.

Опрос «ВЦИОМ-спутник» проведен в мае-июне 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Было опрошено 7000 человек в 80 регионах России. Погрешность – 1,2%.

Усиление отрицательных показателей в отношении властных институтов, прежде всего правительства, было зафиксировано еще в конце мая – начале июня, говорит руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Причина – рост цен на бензин и отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции правительства на эту ситуацию. Вторым фактором усиления критичности населения стало предложение об изменении пенсионного законодательства». Поскольку не прояснены механизмы реализации, сохраняется негативное отношение, оно влияет на власть, в том числе и на президента, говорит Мамонов: «Тем более, что после выборов запросы к президенту традиционно усиливаются». Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от эффективности мер правительства по контролю за ценами на бензин и информационной кампании по разъяснению пенсионных изменений, говорит социолог.

Здесь наложились два тренда, говорит политолог Аббас Галлямов: «Первый - естественный откат, который следует за предвыборной мобилизацией. Люди, отдавшие за Путина свои голоса, как бы говорят: «Ну все, мы свою часть работы сделали - проголосовали, теперь посмотрим, как вы свои обещания выполнять будете». После выборов у людей всегда и везде появляются завышенные ожидания. И вот на эти завышенные ожидания в нашем случае наложился второй тренд - резко негативный: повышение пенсионного возраста и рост цен на бензин». Медийная картинка слишком сильно разошлась с жизненными реалиями, добавляет эксперт.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров