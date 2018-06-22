Одобрение деятельности Путина и Медведева снизилось из-за пенсионной реформы

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А. Гордеев
Рейтинги доверия и одобрения президента, правительства и премьер-министра снизились, показывают данные ВЦИОМ. Уровень доверия к Владимиру Путину снизился за неделю с 45,4% до 42%. До такого уровня рейтинг доверия президента не опускался с декабря 2013 г. Доверие к премьер-министру Дмитрию Медведеву снизилось с 10,8% до 9,2%.
За неделю рейтинг одобрения деятельности президента снизился на 5 п. п. – с 77,1% до 72,1%. Таким уровень одобрения деятельности президента был в начале марта 2014 г. еще до присоединения Крыма.
Одобрение деятельности председателя правительства снизилось с 41,7% до 38,5% за неделю, а правительства – с 47,1% до 44,7%. Соответственно выросло неодобрение деятельности государственных институтов: президента с 14,6% до 18,4%, председателя правительства – с 39,8% до 44,7% и правительства с 33,6% до 38,5%. Таким образом уровень неодобрения деятельности премьер-министра превысил уровень одобрения, это произошло впервые с мая 2006 г.
Опрос «ВЦИОМ-спутник» проведен в мае-июне 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Было опрошено 7000 человек в 80 регионах России. Погрешность – 1,2%.
Усиление отрицательных показателей в отношении властных институтов, прежде всего правительства, было зафиксировано еще в конце мая – начале июня, говорит руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Причина – рост цен на бензин и отсутствие оперативной и адекватной, по мнению россиян, реакции правительства на эту ситуацию. Вторым фактором усиления критичности населения стало предложение об изменении пенсионного законодательства». Поскольку не прояснены механизмы реализации, сохраняется негативное отношение, оно влияет на власть, в том числе и на президента, говорит Мамонов: «Тем более, что после выборов запросы к президенту традиционно усиливаются». Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от эффективности мер правительства по контролю за ценами на бензин и информационной кампании по разъяснению пенсионных изменений, говорит социолог.
Здесь наложились два тренда, говорит политолог Аббас Галлямов: «Первый - естественный откат, который следует за предвыборной мобилизацией. Люди, отдавшие за Путина свои голоса, как бы говорят: «Ну все, мы свою часть работы сделали - проголосовали, теперь посмотрим, как вы свои обещания выполнять будете». После выборов у людей всегда и везде появляются завышенные ожидания. И вот на эти завышенные ожидания в нашем случае наложился второй тренд - резко негативный: повышение пенсионного возраста и рост цен на бензин». Медийная картинка слишком сильно разошлась с жизненными реалиями, добавляет эксперт.
Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixaby
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд, и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет