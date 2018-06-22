Протесты профсоюзов против пенсионной реформы выгодны для Кремля

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Участие профсоюзов в протестах может быть выгодным для власти Максим Стулов / Ведомости

Заявленное участие профсоюзов в протестах против повышения пенсионного возраста необходимо Кремлю для контроля над ситуацией, их акции позволят выпустить пар гражданам и показать, что власть готова пойти на уступки, говорят сразу несколько собеседников «Ведомостей», близких к администрации президента.

Контролируемый протест

Выступления против пенсионной реформы, видимо, изначально были предусмотрены сценарием ее реализации, полагает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». «Профсоюзы могут взять на себя инициативу, оттеснить другие силы – оппозиционные партии и внесистемщиков. И в значительной мере канализировать протест. Если им удастся стать основным переговорщиком с властью по поводу параметров реформы, они могут сыграть в пас с Кремлем по поводу смягчения законопроекта. Для профсоюзов это возможность вернуть влияние, частично восстановить свои позиции», – говорит еще один собеседник, близкий к администрации президента. Присоединение к протесту дружественных властям профсоюзов преследует цель контролировать выпуск пара недовольными гражданами, согласен другой человек, близкий к администрации президента. И властям будет проще пойти на уступки профсоюзам, чем политику Алексею Навальному, отмечает один из собеседников «Ведомостей».

Еще один собеседник, близкий к администрации, объясняет, что профсоюзы могут проводить акции в такое время, чтобы на них пришло меньше народа: «Согласовав их митинги, можно будет отказать другим: хотите протестовать – идите на профсоюзный митинг. Кроме того, покажут, что протест есть, но он так себе: профсоюзы призвали к митингам, пришло восемь человек». По его словам, в регионах мониторят протестную активность, пока она невысокая, станет ли выше к осени, пока непонятно. Инициатором присоединения к протесту дружественных власти профсоюзов могла быть и не администрация президента – у руководителя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова хорошие отношения с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, отмечает один из близких к Кремлю собеседников «Ведомостей». «Сейчас на теме все пытаются отыграться – от профсоюзов до парламентских партий, и все ждут, что смогут получить что-то за корректировку своей позиции. Хотя еще вопрос, надо ли выпускать пар: получается не столько выпускание пара, сколько педалирование темы», – добавляет еще один собеседник.

С одной стороны, идет протест через профсоюзы, так как кто-то все равно должен протестовать и безопаснее это делать через них, с другой – ситуация начинает выходить из-под контроля, так как в какой-то степени профсоюзы и администрация президента договорились, конечно, но явно не полностью, знает собеседник, близкий к одной из региональных администраций. По его словам, в очень многих регионах профсоюзы начинают договариваться с местной системной и внесистемной оппозицией и едва ли на такие действия им давала одобрение администрация: «Идет игра, и, скорее всего, они заигрывают и с теми и с другими: Шмаков – очень системный человек, но они не могут оставаться в стороне от такой темы, иначе в их существовании вообще нет никакого смысла». Другой собеседник в одной из региональных администраций говорит, что власти выгодно включение ФНПР и дробление протеста на группы, чтобы он не политизировался.