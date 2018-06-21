Профсоюзы подали заявки на митинги против пенсионной реформы в 50 регионах

Андрей Махонин / Ведомости

Представители Конфедерации труда России (КТР) подали уведомления на проведение митингов против пенсионной реформы в 50 регионах, пока согласовано четыре митинга – в Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге и Сосногорске (Республика Коми), сообщил председатель КТР Борис Кравченко. По его словам, с ними связались десятки тысяч человек, которые готовы участвовать в акциях протеста, сотни готовы координировать их организацию. Создан общественный штаб координации действий, в ближайшие дни будут направлены письма парламентским и непарламентским партиям, а также общественным организациям об объединении сил против пенсионной реформы, обещал Кравченко.

Среди городов, где поданы заявки на митинги, – Иркутск, Чита, Новосибирск, Новокузнецк. В Пскове митинг не был согласован, поскольку в гайд-парке в это время будет проходить акция «За достойную старость», объяснил Кравченко. В ближайшее время КТР опубликует на сайте карту, где в реальном времени будет показывать подачу заявок и согласование митингов против пенсионной реформы.

«КТР считает критически важной акцию в Москве. Матчи чемпионата мира по футболу закончатся 15 июля, первое чтение законопроекта - 19 июля, поэтому мы будем договариваться провести акцию 18 июля», – объявил Кравченко. Сейчас, по его словам, в Москве поданы три заявки на митинги против повышения пенсионного возраста, в том числе от «Левого фронта» и Либертарианской партии, но их вряд ли согласуют до окончания чемпионата мира. По его мнению, правительство не ожидало такого бурного отклика на законопроект, москвичи также готовы протестовать, как и жители других регионов России.

Кравченко напомнил, что петиция против пенсионной реформы на Change.org собрала 2,2 млн подписей – это самая популярная петиция за все время существования сайта, планируется передать эти подписи в администрацию президента, правительство и Госдуму. Петиция была также создана на сайте Российской общественной инициативы, там собрано 100 000 подписей, теперь ее должна рассмотреть правительственная комиссия, однако из-за изменения состава правительства это пока невозможно, объяснил Кравченко. Профсоюзы, заключил он, будут добиваться возвращения права на проведение забастовок, как это зафиксировано в документах Международной организации труда: «Эти законодательные изменения назрели».

По словам депутата Госдумы от «Справедливой России», вице-президента КТР Олега Шеина, у профсоюзов нет единой даты проведения митингов, в регионах люди сами будут договариваться о протестных акциях. На 18 июля в Москве КТР, вероятно, запросит маршрут от Пушкинской площади до проспекта Сахарова, предупредил он: «Мы предлагаем присоединиться к нам парламентским партиям, Федерации независимых профсоюзов России, а также представителям общественных движений». Шеин говорит, что пока никто не может оценить последствия реформы: «Увеличится число безработных, произойдет снижение зарплаты и заморозка всех социальных лифтов для людей среднего возраста и молодежи».

В правительственном законопроекте нет финансово-экономического обоснования, напоминает Шеин. По его словам, «Справедливая Россия» будет принимать участие во всех протестных мероприятиях профсоюзов, соответствующее письмо направлено в регионы. «Внутри «Единой России» мы видим первичную неготовность части депутатов поддерживать законопроект. КТР направит письмо секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку, запросим график встреч единороссов с жителями в регионах, они на следующей неделе на этих встречах будут обсуждать реформу. Хотим сделать график встреч доступным для всех, чтобы любой желающий мог задать вопросы по реформе», – заключил депутат Шеин.

«Правительство говорит, что 30% пенсионеров продолжает работать, кто же остальные 70% – это те, кому не позволяет здоровье, и те, для кого нет рабочих мест. Остальным только сочетание пенсии и зарплаты позволяет сводить концы с концами», – говорит сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Никакой оценки последствий этой реформы не проводилось, как нет и четкой аргументации, для чего она нужна, считает Кудюкин.

Инициативы правительства о повышении пенсионного возраста и НДС не вывешивались для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов, указывает первый зампред Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук.

Президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров России Сергей Ковалев напомнил, что в свое время авиадиспетчеры проводили голодовку, требуя повышения зарплат, и не исключено, что они могут повторить этот опыт. «Несмотря на то что авиадиспетчеры и пилоты – льготная категория трудящихся, мы выходим на пенсию на 10 лет раньше, это не означает, что повышение пенсионного возраста нас не коснется», – предположил Ковалев.

Акцию протеста против повышения пенсионного возраста анонсировал также политик Алексей Навальный. По его словам, акции планируются 1 июля. Сторонники Навального подали заявки в городах, где не проходит чемпионат мира по футболу и где поэтому действует стандартный порядок согласования мероприятий. Среди них – Новосибирск, Белгород, Красноярск, Краснодар, Томск, Мурманск, Новокузнецк. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщала «Ведомостям», что проведение акции в Москве они хотят согласовать с профсоюзами, однако представители профсоюзных объединений говорили «Ведомостям», что не будут сотрудничать с политиком. На пресс-конференции Борис Кравченко сказал, что они будут призывать протестующих участвовать только в согласованных акциях.

Правительство в середине июня предложило повысить пенсионный возраст в России. Его будут повышать поэтапно с 2019 г. Мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет к 2028 г., а женщины – в 63 года к 2034 г. Сейчас в России пенсионный возраст – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров