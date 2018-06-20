Алексей Навальный хочет договориться с профсоюзами о протестах против пенсионной реформы

Алексей Навальный хотел бы протестовать против пенсионной реформы вместе с профсоюзами Максим Стулов / Ведомости

Политик Алексей Навальный объявил о проведении 1 июля всероссийской акции протеста против пенсионной реформы. Уведомления о проведении мероприятий поданы в 20 городах, где не проходит чемпионат мира по футболу, среди них Новосибирск, Краснодар, Красноярск, Новокузнецк и др. Навальный назвал преступлением повышение пенсионного возраста: «Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом «назревшей реформы».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш пояснила «Ведомостям», что они хотели бы провести акции в том числе в Москве и Санкт-Петербурге: «Но мы считаем, что нужно координироваться с общей кампанией протеста, особенно с профсоюзами. Поэтому мы планируем провести переговоры с другими участниками». По ее словам, пока это обсуждение, особенно с профсоюзами, не пройдет, протесты в Москве и Санкт-Петербурге не планируются: «Это будет неправильно с нашей стороны – заявить акции раньше, чем запланировано у них. В этих 20 городах кроме нас, насколько мы знаем, никто крупных акций не планирует».

Петиция Конфедерации труда России (КТР) против повышения пенсионного возраста на Change.org собрала 2 млн подписей, в ней говорится, что для повышения пенсионного возраста нет оснований.

Президент КТР Борис Кравченко отказался комментировать, будут ли они взаимодействовать с Навальным по поводу акций протестов. По его словам, КТР планирует свою акцию протеста в Москве 18 июля, сейчас обсуждается площадка для митинга, членские организации в регионах сами определяют даты проведения протестных акций. КТР будет координировать свои действия с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР), добавил он. Председатель ФНПР Михаил Шмаков сказал, что они не готовы взаимодействовать с Навальным. По его словам, их членские организации будут проводить акции в регионах, о чем было направлено соответствующее письмо: «В Москве и Санкт-Петербурге, пока идет футбол, акции запрещены, мы подадим заявки, но, скорее всего, откажут. КТР пока не выходила с нами на связь, но мы взаимодействуем».

Кроме Навального и другие политики также планируют протестные акции против реформы. С 19 июня «Яблоко» начало проводить пикеты у Госдумы. Движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского начало сбор подписей в регионах за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева. По словам депутата Госдумы от КПРФ Юрия Афонина, партия уже начала проводить протестные акции в регионах, где не проходит чемпионат мира, а также они собираются инициировать проведение всероссийского референдума по теме повышения пенсионного возраста: «А 28 июля в Москве и всех крупных регионах пройдут митинги именно против пенсионной реформы». Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев сообщил, что они попробуют «дипломатический подход», попытаются решить этот вопрос работой в Госдуме, обращениями к президенту: «Протесты – крайний вариант». Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин сказал, что эсеры подали заявки на митинги в нескольких городах на 28 и 29 июня и будут присоединяться к другим акциям: «Письмо ФНПР означает, что проблем с согласованием не будет. А дальше посмотрим, сколько людей на них выйдет, счет должен идти не на тысячи, а на миллионы».

Правительство 14 июня предложило повысить пенсионный возраст в России, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Он предусматривает, что пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с 2019 г. и в итоге достигнет 65 лет для мужчин к 2028 г. и 63 лет для женщин к 2034 г. Власти обеспокоены возможными протестами, администрация президента анализирует информацию о реакции населения, поступающую из регионов, если реакция будет негативной, то законопроект смягчат, рассказывали «Ведомостям» собеседники, близкие к Кремлю.

Навальный довольно поздно отреагировал на тему повышения пенсионного возраста, но не исключено, что его заявление прозвучит громче других, остальные пока проходят почти незамеченными, считает политолог Константин Калачев: «Для Навального социальная повестка новая, поскольку в основном он занимался темой борьбы с коррупцией. Ему нужно показать, что он не человек одной темы и что он является защитником социальных интересов населения. Это был бы переход в другое качество». Однако вряд ли с Навальным будут сотрудничать профсоюзы или другие политические силы по теме пенсионной реформы, полагает эксперт: «Объединяться необходимо, когда может быть синергетический эффект, есть общая цель и желание получить результат. Пока же у всех есть желание отметиться на теме, а профсоюзам не хочется ссориться с властью. Политический ландшафт такой, что каждый будет сам за себя».