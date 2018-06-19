Навальный объявил всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы

Алексей Навальный Евгений Разумный / Ведомости

Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал проведение протестных акций в России против пенсионной реформы. По его словам, акции пройдут 1 июля, заявки на согласование поданы в 20 городах.

«Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым, – самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем», – написал Навальный у себя в Instagram.

По его словам, сейчас заявки поданы в городах, где не проходит чемпионат мира по футболу и где действует стандартный порядок подачи уведомлений. Среди городов, где планируются акции протеста, – Новосибирск, Белгород, Красноярск, Краснодар, Томск, Мурманск, Новокузнецк.

«Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. Нам все равно, за кого вы голосовали вчера. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживете до пенсии», – написал Навальный.

Ранее Навальный в программе Navalny.Live резко критиковал увеличение пенсионного возраста. По его словам, решение о повышении пенсионного возраста противоречит всему тому, что президент Владимир Путин говорил на протяжении 18 лет. «Флаги чемпионата мира подняли, фейерверки включили, и так тихо-тихо сказали про повышение пенсионного возраста, причем выбрав самый жесткий вариант», – говорил Навальный. По его мнению, это «бессмысленная и вредная мера». Он предложил «экономить» на «воровстве при госзакупках», на «огромных бюджетах на государственное телевидение» и т. д.

Правительство 14 июня предложило повысить пенсионный возраст в России. В выходные соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Он предусматривает, что пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с 2019 г. и в итоге достигнет 65 лет для мужчин (сейчас – 60 лет) к 2028 г. и 63 лет для женщин (сейчас – 55 лет) к 2034 г.

Источники «Ведомостей» говорили, что власти обеспокоены возможными протестами населения из-за предложенного варианта. Управление президента по внутренней политике собирает и анализирует информацию о реакции населения, поступающую из регионов, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к Кремлю. Если реакция будет резко негативная, то законопроект смягчат, говорил еще один собеседник, близкий к администрации президента.

В свою очередь Общероссийское объединение профсоюзов Конфедерация труда России уже начало в интернете собирать подписи против повышения пенсионного возраста. Петиция, размещенная на сайте Change.org, на момент публикации набрала уже более 1,8 млн подписей. Обращение адресовано президенту, премьеру и руководству Госдумы и Совету Федерации. В петиции говорится, что для повышения пенсионного возраста нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования Пенсионного фонда могут быть решены иным путем. «По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах – меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин», – говорится в петиции.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что обращаться к Путину из-за пенсионной реформы на данном этапе преждевременно. Как утверждает Песков, ни президент, ни его администрация в проработке темы не участвуют.

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