Навальный объявил всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы

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Алексей Навальный
Евгений Разумный / Ведомости
Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал проведение протестных акций в России против пенсионной реформы. По его словам, акции пройдут 1 июля, заявки на согласование поданы в 20 городах.
«Давайте честно скажем: повышение пенсионного возраста, затеянное Путиным и Медведевым, – самое настоящее преступление. Обычное ограбление нескольких десятков миллионов человек под видом "назревшей реформы". Мы будем протестовать против этого всеми силами и вас к тому же призываем», – написал Навальный у себя в Instagram.
По его словам, сейчас заявки поданы в городах, где не проходит чемпионат мира по футболу и где действует стандартный порядок подачи уведомлений. Среди городов, где планируются акции протеста, – Новосибирск, Белгород, Красноярск, Краснодар, Томск, Мурманск, Новокузнецк.
«Это общенациональный и общенародный протест. Мы призываем всех участвовать в акциях против повышения пенсионного возраста вне зависимости от политических взглядов и предпочтений. Нам все равно, за кого вы голосовали вчера. Приходите на улицу сейчас, а иначе завтра вы не доживете до пенсии», – написал Навальный.
Ранее Навальный в программе Navalny.Live резко критиковал увеличение пенсионного возраста. По его словам, решение о повышении пенсионного возраста противоречит всему тому, что президент Владимир Путин говорил на протяжении 18 лет. «Флаги чемпионата мира подняли, фейерверки включили, и так тихо-тихо сказали про повышение пенсионного возраста, причем выбрав самый жесткий вариант», – говорил Навальный. По его мнению, это «бессмысленная и вредная мера». Он предложил «экономить» на «воровстве при госзакупках», на «огромных бюджетах на государственное телевидение» и т. д.
Правительство 14 июня предложило повысить пенсионный возраст в России. В выходные соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. Он предусматривает, что пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с 2019 г. и в итоге достигнет 65 лет для мужчин (сейчас – 60 лет) к 2028 г. и 63 лет для женщин (сейчас – 55 лет) к 2034 г.
Источники «Ведомостей» говорили, что власти обеспокоены возможными протестами населения из-за предложенного варианта. Управление президента по внутренней политике собирает и анализирует информацию о реакции населения, поступающую из регионов, рассказывал «Ведомостям» человек, близкий к Кремлю. Если реакция будет резко негативная, то законопроект смягчат, говорил еще один собеседник, близкий к администрации президента.
В свою очередь Общероссийское объединение профсоюзов Конфедерация труда России уже начало в интернете собирать подписи против повышения пенсионного возраста. Петиция, размещенная на сайте Change.org, на момент публикации набрала уже более 1,8 млн подписей. Обращение адресовано президенту, премьеру и руководству Госдумы и Совету Федерации. В петиции говорится, что для повышения пенсионного возраста нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования Пенсионного фонда могут быть решены иным путем. «По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах – меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин», – говорится в петиции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник заявил, что обращаться к Путину из-за пенсионной реформы на данном этапе преждевременно. Как утверждает Песков, ни президент, ни его администрация в проработке темы не участвуют.
Как живется пенсионерам в разных странах
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Petros Karadjias / AP
Кипр занимает 35-е место с 54%, прежде всего из-за финансовых сложностей. Рейтинг материального благополучия пенсионеров – лишь 44%, а их возможность приумножить капитал – 52%, что во многом объясняется последствиями кризиса, большим госдолгом, проблемами банков
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Pixabay
Траты на здравоохранение играют важную роль, отмечают авторы рейтинга, но оговариваются: на Кипре, например, они составляют четверть от расходов в США (в расчете на человека), однако киприот обычно живет на два года дольше среднего американца. Показатель медицинских услуг на острове – 62% (самый высокий из четырех групп), а качества жизни – 60%
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixabay
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет