Песков назвал преждевременными обращения к Путину из-за пенсионной реформы

Интернет-петицию против повышения пенсионного возраста подписали уже более 1,5 млн человек

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Евгений Разумный / Ведомости

Обращаться к президенту Владимиру Путину из-за пенсионной реформы на данном этапе преждевременно – ни он, ни его администрация в проработке темы не участвуют. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что интернет-петиция против повышения пенсионного возраста набрала более 1 млн голосов, передает корреспондент «Ведомостей».

Тема пенсионной реформы, предполагающая повышение пенсионного возраста, прорабатывается в правительстве – экспертами, курирующими вице-премьерами и министрами, затем к ней подключатся эксперты Госдумы, отметил Песков. «Президент в этом обсуждении не принимает участия», – подчеркнул он.

«Мы с вами не видим пока окончательных очертаний этой реформы. Пока, наверное, преждевременно обращаться к президенту», – добавил пресс-секретарь Путина.

Комментируя публикацию «Ведомостей» о возможности внесения Путиным поправок в законопроект о пенсионной реформе в случае протестов, Песков вновь сказал, что обсуждение ведется в правительстве и Госдуме. «Естественно, в администрации президента получают информацию о ходе этой работы, но ни президент, ни администрация не являются участниками этой работы», – заключил он.

Правительство ранее предложило повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. В свою очередь управление президента по внутренней политике начало собирать поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста, рассказал ранее «Ведомостям» человек, близкий к Кремлю. Другой источник, близкий к администрации Кремля, сказал, что власти обеспокоены возможными протестами. В зависимости от остроты реакции людей они могут даже пойти на смягчение параметров реформы, сказал другой источник.

Интернет-петицию против повышения пенсионного возраста разместила на сайте Change.org партия «Конфедерация труда России» (общероссийское объединение профсоюзов). Обращение адресовано президенту России, премьеру Дмитрию Медведеву, спикеру Госдумы Вячеславу Володину и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко. Первый миллион подписей оно собрало менее чем за неделю. На момент публикации петицию подписали уже более 1,5 млн человек.

Почему в России такой низкий уровень жизни пенсионеров