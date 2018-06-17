Петиция против повышения пенсионного возраста собрала миллион подписей

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Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, а также спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко
М. Туманов / Ведомости
Петиция против повышения пенсионного возраста, опубликованная на сайте Change.org, собрала более миллиона подписей. Автором петиции является партия «Конфедерация труда России» (общероссийское объединение профсоюзов). На момент публикации петицию подписали 1 058 548 человек.
Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, а также спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.
«Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования Пенсионного фонда могут быть решены иным путем», – говорится в тексте петиции.
Повышение пенсионного возраста приведет к тому, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии, утверждают авторы петиции. Дефицит Пенсионного фонда, по их мнению, возникает из-за того, что многие россияне находятся в «серой зоне» и от их зарплат не платятся страховые взносы.
Авторы петиции требуют от российских властей отказаться от запланированного повышения пенсионного возраста и начать широкое обсуждение пенсионной реформы с участием профсоюзов и других общественных организаций.
Ранее правительство направило в Госдуму законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. Он был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 14 июня. В субботу проект закона обсуждался на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г.
Профсоюзы предлагают смягчить параметры пенсионной реформы, повысив возраст выхода на пенсию для женщин не на восемь, а на пять лет. Такой вариант обсуждался 16 июня на заседании трехсторонней комиссии, сообщил РБК председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По словам Шмакова, профсоюзная сторона «в целом против этого законопроекта, потому что он не учитывает множество аспектов, нет внятного обоснования, что это даст каждому пенсионеру».
Авторы законопроекта называют несколько причин повышения пенсионного возраста. Во-первых, действующий возраст выхода на пенсию был установлен в 1928 г., а с тех пор продолжительность жизни россиян выросла, говорится в пояснительной записке к документу. Во-вторых, на рынке труда наблюдается растущий дефицит (при этом 30% людей пенсионного возраста продолжают работать). В-третьих, предлагаемые меры позволят повысить уровень пенсионного обеспечения граждан, обеспечить индексацию пенсий выше уровня инфляции.
Повышение планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 г. Реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше. Для смягчения последствий повышения пенсионного возраста законопроектом предусмотрен переходный период. Он распространяется на россиян, которые должны выйти на пенсию в ближайшие годы.
Как живется пенсионерам в разных странах
Depositphotos / PhotoXPress
Глобальный пенсионный индекс Natixis Global Asset Management учитывает 18 показателей, объединенных в четыре группы: материальное благополучие пенсионеров; доступ к финансовым услугам, позволяющим сохранить капитал и максимизировать пенсионный доход; медицинские услуги; качество жизни (безопасность и экологичность окружающей среды). Все показатели оцениваются от 0 до 100%
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Pixabay
Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Норвегия с общим индексом 86%. По уровню материального благополучия (91%) аналитики Natixis поставили эту скандинавскую страну на первое место
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Arno Balzarini / AP
Швейцария – 2-е место с 82%. Вместе с Норвегией это единственная страна, попавшая в топ-10 во всех четырех группах
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Pixabay
Германия – 7-я с 77%. Она вместе со всеми рассмотренными странами Западной Европы, Австралией, Новой Зеландией, США, Канадой и Японией имеет высокий (более 80%) показатель доступа к качественным медицинским услугам
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Maartje Blijdenstein / Reuters
В этих странах, включая Нидерланды (тоже 77% в общем рейтинге и 89% - по медицинским услугам), высокие расходы на здравоохранение в расчете на человека, высокий уровень страхового покрытия этих расходов и относительно высокая ожидаемая продолжительность жизни
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Reuters
Дания – также 77%. Высокое качество жизни важно для комфорта пенсионеров. В топ-10 по этому показателю входят семь стран из первой десятки общего рейтинга: Дания (максимум с 94%), Норвегия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Исландия и Австралия
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Lisi Niesner / Reuters
Австрия на 13-м месте с 75%. Она входит в топ-10 по доходам на душу населения и равенству в доходах
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Petr Josek Snr / Reuters
Бывшие страны соцлагеря вполне способны обеспечивать достойную старость и при рыночной экономике. Лучше всего пенсионерам живется в Чехии (16-е место с 72%), а по их материальному благополучию страна и вовсе на 6-м месте в мире. Словения в общем рейтинге на 24-м месте (68%), Польша – на 28-м (64%), Латвия – на 34-м (57%)
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Pixabay
США занимают 17-ю позицию с 72%. Но по показателю материального благополучия они лишь на 25-м месте (57%)
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Sang Tan / AP
У Великобритании тоже 72%. Она находится на 3-м месте в мире по медицинским расходам для пожилых, обеспеченным страховкой
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DPA / ТАСС
Франция на 19-м месте с 71%. Ее невысокая позиция среди развитых стран объясняется высоким налоговым бременем, сокращающим возможности для формирования пенсионного капитала, и низким соотношением числа трудоспособных и пожилых людей (первых слишком мало, чтобы отчислять достаточно средств на обеспечение нынешних пенсионеров)
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Pixabay
Израиль с 71% на 20-м месте, но на 10-м в мире по ожидаемой продолжительности жизни
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Kim Kyung Hoon / Reuters
Дольше всех в мире люди живут в Японии (22-е место с 70%). Это объясняется в том числе тем, что она на 6-м месте по здравоохранению, но жить пенсионерам непросто: по их финансовым возможностям страна лишь на 36-м месте
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Ahn Young-joon / AP
Обратная ситуация в Корее (23-е место с 68%). Она на 6-м месте в мире по возможностям для формирования пенсионного капитала, но лишь на 26-м по медицинским услугам и на 38-м – по качеству жизни
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Petros Karadjias / AP
Кипр занимает 35-е место с 54%, прежде всего из-за финансовых сложностей. Рейтинг материального благополучия пенсионеров – лишь 44%, а их возможность приумножить капитал – 52%, что во многом объясняется последствиями кризиса, большим госдолгом, проблемами банков
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Pixabay
Траты на здравоохранение играют важную роль, отмечают авторы рейтинга, но оговариваются: на Кипре, например, они составляют четверть от расходов в США (в расчете на человека), однако киприот обычно живет на два года дольше среднего американца. Показатель медицинских услуг на острове – 62% (самый высокий из четырех групп), а качества жизни – 60%
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Mark Schiefelbein / AP
Страны БРИК – в самом конце списка. Что у них хорошо – невысокая пока зависимость пенсионеров от людей трудоспособного возраста (три страны входят в топ-10, Россия на 11-м месте), но число пожилых по сравнению с молодыми растет в России и Китае. Последний в общем зачете на 38-й позиции (50%)
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Евгений Разумный / Ведомости
Россия на 40-м месте из 43-х (45%). А по возможности сберегать и увеличивать пенсионный капитал – и вовсе на последнем с 41%, здесь важную роль играет низкое качество госуправления
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Андрей Гордеев / Ведомости
Не лучше ситуация и в здравоохранении: здесь Россия на 42-м месте с 36% (год назад – 42%). Второй год подряд сократилась ожидаемая продолжительность жизни, страна на 39-м месте по расходам на медицинское страхование и на 31-м – по расходам на здравоохранение в расчете на душу населения
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Андрей Гордеев / Ведомости
Несколько лучше обстоят дела с материальным благополучием – 47% (35-е место), хотя ситуация ухудшается: в прошлом году было 52%
Бразилия занимает 41-ю строчку (41%). У нее упали все четыре основных показателя, хотя по качеству жизни она на 11-м месте в мире. На последнем, 43-м месте, как и год назад, – Индия
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Pixabay
Сегодня в мире рекордное количество людей в возрасте от 65 лет – 600 млн. По прогнозу Всемирного банка, к 2050 г. их будет 2,1 млрд и пенсионное обеспечение станет одним из самых острых социальных вопросов в ближайшие 30 лет