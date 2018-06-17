Петиция против повышения пенсионного возраста собрала миллион подписей

После реформы значительная часть россиян может не дожить до пенсии, считают авторы петиции

Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, а также спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко М. Туманов / Ведомости

Петиция против повышения пенсионного возраста, опубликованная на сайте Change.org, собрала более миллиона подписей. Автором петиции является партия «Конфедерация труда России» (общероссийское объединение профсоюзов). На момент публикации петицию подписали 1 058 548 человек.

Петиция адресована президенту России Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву, а также спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

«Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования Пенсионного фонда могут быть решены иным путем», – говорится в тексте петиции.

Повышение пенсионного возраста приведет к тому, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии, утверждают авторы петиции. Дефицит Пенсионного фонда, по их мнению, возникает из-за того, что многие россияне находятся в «серой зоне» и от их зарплат не платятся страховые взносы.

Авторы петиции требуют от российских властей отказаться от запланированного повышения пенсионного возраста и начать широкое обсуждение пенсионной реформы с участием профсоюзов и других общественных организаций.

Ранее правительство направило в Госдуму законопроект, предполагающий повышение пенсионного возраста. Он был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 14 июня. В субботу проект закона обсуждался на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Правительство предлагает повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г.

Профсоюзы предлагают смягчить параметры пенсионной реформы, повысив возраст выхода на пенсию для женщин не на восемь, а на пять лет. Такой вариант обсуждался 16 июня на заседании трехсторонней комиссии, сообщил РБК председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По словам Шмакова, профсоюзная сторона «в целом против этого законопроекта, потому что он не учитывает множество аспектов, нет внятного обоснования, что это даст каждому пенсионеру».

Авторы законопроекта называют несколько причин повышения пенсионного возраста. Во-первых, действующий возраст выхода на пенсию был установлен в 1928 г., а с тех пор продолжительность жизни россиян выросла, говорится в пояснительной записке к документу. Во-вторых, на рынке труда наблюдается растущий дефицит (при этом 30% людей пенсионного возраста продолжают работать). В-третьих, предлагаемые меры позволят повысить уровень пенсионного обеспечения граждан, обеспечить индексацию пенсий выше уровня инфляции.

Повышение планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 г. Реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше и женщин 1964 года рождения и младше. Для смягчения последствий повышения пенсионного возраста законопроектом предусмотрен переходный период. Он распространяется на россиян, которые должны выйти на пенсию в ближайшие годы.

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