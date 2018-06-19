Авторы петиции против повышения пенсионного возраста готовят акцию протеста в Москве Евгений Разумный / Ведомости

Общероссийское объединение профсоюзов «Конфедерация труда России» (КТР), которая разместила в интернете петицию против повышения пенсионного возраста, планирует провести акцию протеста в Москве 18 июля, рассказал «Ведомостям» президент организации Борис Кравченко. По его словам, сейчас обсуждается площадка для митинга.

Члены организации в регионах также планируют протестные акции, но даты они определяют сами, добавил Кравченко. Он отметил, что КТР будет координировать свои действия с другим российским объединением профсоюзов – Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР).

На прошлой неделе «Конфедерация труда России» разместила петицию на сайте Change.org против повышения пенсионного возраста. Петиция адресована президенту, премьер-министру и руководству палат парламента. В обращении говорится, что после повышения пенсионного возраста, предложенного правительством, значительная часть россиян не доживет до пенсии. На момент публикации материала она собрала почти 2 млн подписей.

Митинги, шествия и пикеты против повышения пенсионного возраста могут провести региональные объединения организаций профсоюзов, сообщил РБК. По данным издания, письмо с таким предложением написал председатель ФНПР Михаил Шмаков руководителям общероссийских профсоюзов и территориальных объединений профсоюзных организаций. Шмаков также предложил провести встречи с губернаторами, чтобы донести до них отрицательную позицию профсоюзов в отношении повышения пенсионного возраста.

Акцию протеста против повышения пенсионного возраста анонсировал также политик Алексей Навальный. По его словам, акции планируются 1 июля. Сторонники Навального подали заявки в городах, где не проходит чемпионат мира по футболу и где поэтому действует стандартный порядок согласования мероприятий. Например, среди них – Новосибирск, Белгород, Красноярск, Краснодар, Томск, Мурманск, Новокузнецк. В Москве как в городе, принимающем чемпионат, публичные мероприятия должны согласовываться не только с местными властями, но и с территориальными органами МВД и ФСБ.

Правительство в середине июня предложило повысить пенсионный возраст в России. Его будут повышать поэтапно с 2019 г. В итоге мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет к 2028 г., а женщины – в 63 года к 2034 г. Сейчас в России пенсионный возраст – 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Владимир Путин не имеет отношения к проекту повышения пенсионного возраста. «Естественно, в администрации президента получают информацию о ходе этой работы, но ни президент, ни администрация не являются участниками этой работы», – сказал Песков.

При этом источники «Ведомостей» рассказывали, что Кремль собирает данные о реакции населения на возможное повышение пенсионного возраста и в случае негативной реакции может смягчить реформу. Кроме того, власти опасаются протестов, говорил один из источников.

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