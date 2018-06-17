Правительство хочет по-новому рассчитывать пенсии

Балльная формула так и не заработала, говорила Голикова в интервью «Ведомостям» в то время, когда она еще занимала должность председателя Счетной палаты Евгений Разумный / Ведомости

Правительство планирует отказаться от балльной пенсионной системы, действующей в России с 2015 г., заявила социальный вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Соловьев спросил, планируется ли уход от этой системы, и Голикова подтвердила, что планируется, хотя решение «сложное»: «Нам придется это решение принимать» (цитата ТАСС).

С 2015 г. страховые пенсии стали рассчитываться по новой пенсионной формуле. В соответствии с ней, право на пенсию по старости получает человек, не только достигший определенного возраста, и накопивший требуемый трудовой стаж, но и заработавший необходимое количество индивидуальных пенсионных баллов (сегодня 13,8, к 2025 г. – не менее 30). При назначении пенсии накопленные баллы переводятся в рубли. Стоимость балла определяет и ежегодно индексирует государство. К этому прибавляется фиксированная выплата. По данным Пенсионного фонда на 1 января 2018 г., пенсионный балл равен 81,49 руб., фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 4982,9 руб.

Балльная формула так и не заработала, говорила Голикова в интервью «Ведомостям» в то время, когда она еще занимала должность председателя Счетной палаты: индексация пенсий в соответствии с новой формулой, по ее словам, ни разу не принималась, всегда действовали разовые решения, а порядок расчета пенсионного балла до сих пор не утвержден. «Либо примите методику расчета пенсионного балла, либо откажитесь от неработающей формулы и предложите новую», – призывала Голикова.

По словам Голиковой, реформа пенсионной системы, которая начнется с 2019 г., позволит увеличить размер пенсий до 40% от утраченного заработка и выше. Но рассчитывать соотношение «средней по экономике» пенсии к «средней по экономике» зарплате, по ее мнению, неправильно: нужен индивидуальный расчет, который она пообещала в перспективе представить.

Конвенция Международной организации труда (МОТ) требует, чтобы пенсия составляла минимум 40% от зарплаты, этот уровень заложен и в Стратегию развития пенсионной системы России до 2030 г. Но у МОТ своя методология, говорил замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин: расчет ведется для определенной профессии с широким охватом работников, при стаже не менее 30 лет, по отношению к зарплате за 2–3 года до выхода на пенсию, учитывается подоходный налог, доход супруга и др. По его словам, соотношение 40% возможно только при невысоких зарплатах: если же человек получал достаточно высокую зарплату, никакая страховая пенсионная система не сможет обеспечить пенсию в 40% от нее.

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