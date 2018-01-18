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Макроэкономика и бюджет

Почему повышение пенсионного возраста неизбежно: отвечает экономист Татьяна Малева

Интервью директора Независимого института социальной политики РАНГХиГС на Гайдаровском форуме

18.01.18
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