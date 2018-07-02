Политика / Социальная политика
Статья опубликована в № 4599 от 02.07.2018 под заголовком: Споры о пенсиях вышли на улицу

Пенсионные протесты объединили системную оппозицию с внесистемной

В России прошли первые массовые акции против повышения пенсионного возраста
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Более чем в 30 городах России в выходные прошли митинги против повышения пенсионного возраста, организованные сторонниками Алексея Навального, профсоюзами и партиями КПРФ, «Яблоко», «Справедливая Россия» и ЛДПР. В большинстве городов акции были согласованы (как поясняла пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, они призывают противников реформы выходить только на согласованные мероприятия), в них участвовало от 500 до нескольких тысяч человек. Например, в Комсомольске-на-Амуре, как сообщило местное издание Komcity.ru, более 500 человек принесли плакаты «Повышение пенсионного возраста – это геноцид народа», «Коррупция ворует пенсии», «Родился – потерпел – умер – пенсия», «Не лезьте в наши карманы».

О намерении провести подобные акции объявляли также Конфедерация труда России (ее акция намечена на 18 июля) и Федерация независимых профсоюзов. Собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, ранее говорили, что властям выгоднее акции профсоюзов, чтобы тему пенсионной реформы не могла перехватить внесистемная оппозиция.

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