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Мэрия Москвы получила заявку на митинг против повышения пенсионного возраста 18 июля

В Москве 18 июля может пройти митинг против повышения пенсионного возраста, соответствующая заявка уже подана в мэрию столицы. Об этом говорится в сообщении Конфедерации труда России (КТР), которое есть в распоряжении «Ведомостей».

Заявку на митинг подали несколько заявителей, уточняется в сообщении: председатель КТР Борис Кравченко, член «Справедливой России» Илья Свиридов, коммунист Владимир Родин, бывший глава московского «Яблока» Сергей Митрохин, Александр Батов из партии «Рот Фронт» и Георгий Федоров из «Гражданской солидарности». Они предложили два варианта маршрута шествия: от Пушкинской площади по Страстному бульвару и далее по бульварам до проспекта Сахарова, а также от Самотечной площади по бульварам между Самотечной улицей и Олимпийским проспектом в сторону Суворовской площади.

Пресс-секретарь главы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова подтвердила РБК, что мэрия получила заявку. По ее словам, заявленная численность участников – 30 000 человек.

В десятках крупных городов России 1 июля прошли митинги против пенсионной реформы. Большинство из них были согласованы с властями. Среди городов, где прошли митинги, – Владивосток, Омск, Хабаровск, Якутск, Брянск, Иваново и др. Организаторы – сторонники политика Алексея Навального, КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Справедливая Россия», а также профсоюзы.

Сейчас в России мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины – в 55 лет. В мае правительство предложило поднять пенсионный возраст. Предполагается, что это произойдет не сразу, а поэтапно, начиная с 2019 г. В итоге мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет к 2028 г., а женщины – в 63 года к 2034 г.

Как прошли митинги против пенсионной реформы в городах России