Смогут ли найти работу пожилые люди после повышения пенсионного возраста

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Варвара Гранкова

После реформы на рынке труда могут ежегодно оставаться по 200 000 пожилых людей, которые раньше вышли бы на пенсию, сообщила директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова. Часть из них рискует остаться и без пенсии, и без работы: компании с легкостью расстаются с сотрудниками предпенсионного возраста и неохотно нанимают пожилые кадры, которые не имеют необходимых для современной экономики навыков, сказала эксперт.

В Минтруде опасаются, что из-за реформы на рынок труда хлынет поток безработных людей пожилого возраста. Ведомство обдумывает, как обучать их новым профессиям за счет госбюджета. Трудоустройством пожилых безработных могут заняться региональные центры занятости населения (ЦЗН), в которых могут появиться специальные подразделения. Пресс-служба Минтруда целый день не отвечала на запрос «Ведомостей», а к вечеру отказалась комментировать подробности этой инициативы.

«Ведомости» опросили десяток региональных ЦЗН: ни в одном из них пока не слышали об инициативе Минтруда. Однако службы говорят, что уже имеют богатый опыт работы с этой категорией граждан.

Людьми предпенсионного возраста центры занятости считают тех, кому до пенсии осталось два года. Если у такого человека нет работы, его, как всех безработных, ставят на учет и выплачивают ему пособие от 850 до 4900 руб. без учета районных надбавок. Однако работать с людьми старше 50 лет намного сложнее, говорит директор центра занятости Братска Ирина Суглобенко. Чтобы найти хоть какое-то место, они вынуждены проходить курсы повышения квалификации, а зачастую и вовсе осваивать новую профессию. Пожилые обучаются на водителей, кондитеров, поваров, слесарей, рассказывает ведущий инспектор отдела профориентации и профобучения ЦЗН Казани Елена Шагапова. Люди в возрасте часто получают лицензии охранников и работают в магазинах и торговых центрах, говорит Алексей Донсков, директор ЦЗН Владимира.