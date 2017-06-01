Россиян, поменявших профессию после 50, становится все больше

В России после 50 чаще всего профессию меняют две категории работников – топ-менеджеры и офисные клерки Андрей Гордеев / Ведомости

Семидеcятисемилетняя Ольга Кавказская, инженер-электрик по профессии, два года назад стала инструктором по экстремальной йоге в столичной студии «Бикрам йога». Она признается, что всегда чему-то училась. В 60 лет выучила английский язык. В 2011 г. начала заниматься экстремальной разновидностью йоги. В 2015 г. получила грант на обучение, написав автору методики йоги письмо с обоснованием, зачем ей это надо. Обучение проходило в жестких условиях, в Таиланде, Кавказская была там самая пожилая, как когда-то на курсах английского, но стойко выдержала испытание. Получила сертификат, который дает право преподавать бикрам-йогу. После чего ее пригласили работать инструктором в московскую студию – сейчас она ведет три класса в неделю. Кавказская признается, что всегда была окружена молодежью, много лет увлекалась йогой, поэтому работа сама нашла ее.

Людей, кардинально поменявших профессию после 50, в России немного. Но их становится все больше, говорят рекрутеры. К пенсионному возрасту приближается поколение активных и предприимчивых, которые начинали карьеру в 90-е, говорит Татьяна Комиссарова, руководитель проекта «Активная жизнь старшего поколения». Те, кто будет выходить на пенсию через 10 лет, вряд ли согласятся на работу охранников, нянь или вахтеров, они будут выбирать более творческие и интеллектуальные профессии, считает она.

Из инженеров в скульпторы

Менять профессию в зрелом возрасте полезно, как показывают исследования. Люди, которые после 50 лет добровольно начали заниматься новым делом, чаще продолжают успешно работать и в 65 лет, выяснили исследователи из Бостонского колледжа, проведя опрос в 2017 г. 53% тех, кто переключился на другую профессию, работали и в 65 лет в сравнении с 44% из общей выборки. Разница может показаться небольшой, но новое дело увеличивает шансы пенсионера остаться в строю на 20%, отмечают авторы исследования.

В России после 50 чаще всего профессию меняют две категории работников – топ-менеджеры и офисные клерки, у которых есть хобби, знает Алена Владимирская, руководитель проекта «Антирабство», ее компания помогает зрелым людям найти новую профессию или работу. Первые часто уходят читать лекции в бизнес-школах, в образовательные стартапы, рассказывает Марина Тарнопольская, партнер агентства «Контакт». Сейчас у 50-летних топ-менеджеров популярен туризм: они организуют необычные тематические туры – винные или военные, говорит Владимирская. Рядовые работники, выйдя на пенсию, часто увольняются с нелюбимой работы и превращают свое хобби в профессию. Например, инженер московского водоканала в свободное время увлекался деревянной скульптурой, делал мебель из коряг. А выйдя на пенсию, начал продавать свои кресла и столы на ярмарках. Неожиданно дело оказалось не менее прибыльным, чем работа в водоканале. Заказов у него так много, что сейчас он ищет двух помощников – специалистов, умеющих обрабатывать дерево.

Из банкиров в клоуны

63-летняя американка Аврора Крауз после 34 лет службы в одном банке сменила деловой пиджак на костюм клоуна. Еще работая в банке, она увлекалась театром, участвуя в постановках. Сначала Крауз изменила свой график и начала один день в неделю посвящать клоунаде, а в 2009 г. уволилась, чтобы зарабатывать на хобби. Она вступила в профессиональную ассоциацию клоунов, выступает на вечеринках и обучает молодых клоунов.

Профессии-2025 Фонд «Город для людей» недавно назвал 20 новых профессий, которые к 2025 г. будут востребованы в Москве, их смогут освоить пенсионеры. Фонд выделил шесть отраслей, которые будут активно развиваться в столице: туризм и торговля, строительство, транспорт и связь, образование, здравоохранение и социальные услуги. Среди профессий будущего, которые фонд предлагает для пенсионеров, – консьерж робототехники, разработчик образовательных территорий, проектировщик доступной среды, тренер по майнд-фитнесу, генетический консультант, модератор по общению с госорганами.

Поменять профессию немолодому специалисту в России трудно, признают рекрутеры. Причин несколько, но главные – три, полагает Владимирская. Первая причина в том, что у многих людей в возрасте нет привычки учиться: последний раз они это делали, когда заканчивали вуз. Вторая причина – страх ошибок и провала, который часто парализует и заставляет держаться за надоевшую стабильную работу. И третья – настроения в обществе, которое в 50 лет списывает человека со счетов. Зачастую директора по персоналу отличному профессионалу могут сказать: «Да в 52 года тебя уже никто не возьмет!» – сетует Владимирская.

Сейчас россияне старше 60 чаще всего размещают резюме на сайте HeadНunter в таких разделах – производство, строительство, административная работа, бухгалтерия и транспорт. В то время как у 30–40-летних пользуются популярностью IT, телеком и продажи.

Протестировать хобби

Постепенный переход от одной профессии к другой – залог успеха, убеждена 58-летняя Наталья Тесакова, которая после долгих лет работы в маркетинге решила стать коучем – заняться психологическим консультированием. Несколько лет назад, будучи директором по маркетингу IT-компании, она окончила академию коучинга, нашла нескольких клиентов, с которыми начала работать. Только выяснив, что за ее услуги готовы платить (сейчас она может зарабатывать 60 000–100 000 руб. в месяц), Тесакова уволилась.

Не стоит спешить уходить с работы – надо попробовать параллельно продавать то, чем планируете зарабатывать, рекомендует Владимирская. Надо проверить, есть ли у хобби платежеспособный спрос. На словах поддерживать будут многие, а вот рублем – единицы, предупреждает она. Тесакова рассказала, что сначала планировала зарабатывать рисованием. Она прошла курс правополушарного рисования, начала писать картины, подражая импрессионистам, – «пейзажи в женском стиле», замечает она. На одной выставке у нее даже купили три работы, и она поверила в свой художественный успех. Сделала сайт, разместила там свои картины, но продажи не пошли. Надо вовремя понять, что ошибся, и пробовать что-то другое, замечает Тесакова. В результате коучинг позволяет ей вести жизнь, какая ей нравится: она сама регулирует свою занятость, может больше путешествовать. Согласно исследованию Бостонского колледжа, самая частая причина смены профессии в зрелом возрасте – желание заняться менее напряженной работой, снизить стресс – так отвечал 41% работников.

Помощь молодых

Нанимают мудрых 33% работодателей в России нанимают людей пенсионного возраста, как показало исследование HeadHunter. В опросе приняли участие 2000 российских компаний. 57% сказали, что для них важна квалификация соискателя, а не его возраст. 13% признались, что наймут таких работников из-за дефицита кадров, а 8% – из-за большого жизненного и профессионального опыта

Наталья Найденова из Казани много лет преподавала историю в вузе, но у нее было хобби – она смолоду увлекалась шитьем и вязанием. Недавно ее дочь предложила превратить это увлечение в профессию. Бывшая преподавательница объявила друзьям и знакомым, что она теперь консультант по стилю. 59-летняя Найденова помогает клиенткам разобрать гардероб, чтобы составить готовые комплекты и выкинуть то, что им не идет, ходит вместе с ними в магазины одежды и обуви – они вместе подбирают правильный наряд. Услуги ее стоят 1000 руб. в час, но обычно часом дело не ограничивается, рассказывает Найденова. Поначалу ей казалось, что ничего не получится, но благодаря дочери, которая помогает ей продвигать ее услуги, у нее сложился круг клиентов.

Перейти в новую сферу, просто рассылая резюме, вряд ли получится, во многие места не берут людей без опыта, говорит Владимирская. Поэтому стоит завести большой круг знакомых в новой отрасли, чтобы они рекомендовали вас и помогали советами и связями. Для такого знакомства идеально подходят конференции, тематические форумы и профессиональные сообщества, добавляет она.

Не бояться провала

60-летний предприниматель Дмитрий Покревский из Калуги нашел новое дело благодаря тому, что заболел. Он занимался торгово-закупочным бизнесом, сильно поправился и оказался на грани инфаркта. Покревский увлекся здоровым образом жизни, начал бегать. Освоил интернет и решил проводить тренинги для тех, кого может вдохновить его опыт оздоровления, – курс он назвал «Новый я». Первый раз было страшно вести тренинг и обучать 40 человек, которые за него платят. Но Покревский придумал, как побороть страх: он просто предложил возвращать деньги участникам, которым не понравится занятие. Так он не чувствует себя самозванцем, когда учит людей. Бывает, что люди просят деньги обратно, но большинство находят тренинги полезными, говорит Покревский.

Предупредить провал при переходе в новую профессию можно, если избавиться от мифов. Важно поговорить с теми, кто уже давно работает в той отрасли, куда вы планируете уходить, задать им простые, но честные вопросы, рекомендует Владимирская. Например, как строится рабочий день, как и сколько можно заработать, какие главные трудности, какие основные навыки нужны на старте.