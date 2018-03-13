Как крупнейший производитель электровозов расстается с пенсионерами

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Варвара Гранкова

В январе 2018 г. главный инженер Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) Роман Лобачев получил служебную записку, подписанную директором по персоналу Юрием Исаковым. В ней говорилось, что НЭВЗ, исполняя поручение «Трансмашхолдинга» (в него входит завод) по омоложению трудового коллектива, планирует уволить в 2018 г. возрастных сотрудников. К записке прилагался список из 54 сотрудников в возрасте от 59 до 73 лет. Должности – от сторожа и слесаря-ремонтника до ведущих специалистов. Главного инженера просили представить списки кандидатов на увольнение по соглашению сторон в первом и втором полугодии. «Ведомости» ознакомились с копиями документов. Их содержание подтвердили пять сотрудников завода.

НЭВЗ – крупнейший в России производитель магистральных грузовых и пассажирских электровозов и градообразующее предприятие Новочеркасска. По словам двух работников из списка, начальство уже сообщило им, что на заводе идет омоложение коллектива, и поинтересовалось, когда они готовы написать заявление об уходе – до 30 июня или до 31 декабря.

Несколько пенсионеров – сотрудников других дирекций – технической и по качеству – сообщили, что им тоже предложили уволиться по соглашению сторон. Одного из специалистов дирекции по качеству, проработавшего на заводе почти 30 лет, по его словам, в январе вызвали в отдел кадров и предложили уйти по соглашению сторон с компенсацией в один среднемесячный заработок. «Я сказал: не позорьтесь», – говорит он.

В 2018 г. увольнения могут коснуться около 350 пенсионеров, сообщили «Ведомостям» два работника завода. Исаков отказался от комментариев. Представитель завода в ответ на запрос «Ведомостей» посоветовал обратиться в «Трансмашхолдинг». Пресс-служба холдинга отказалась комментировать увольнения пенсионеров.

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