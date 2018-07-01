Зачем внукам бабушкина пенсия

Повышение пенсионного возраста, анонсированное премьером Дмитрием Медведевым, обсуждается в основном через оптику потерь и приобретений самих пенсионеров. Но пенсионеры в России – это еще и часть устоявшегося семейного уклада: дедушки и особенно бабушки не только помогают своим детям с внуками, но и нередко служат источником стабильной финансовой подпитки бюджетов домохозяйств младших поколений. Повышение в предложенные правительством сроки и темпы не только отложит время начала выплаты пенсии, сломав многим давно сформулированные жизненные планы, но и ощутимо повлияет на систему межпоколенческих трансфертов в части семей: итого жертвами перекройки станет не только само старшее поколение, но и их дети и внуки.

Семей, члены которых не оказывали бы друг другу помощь, в России очень мало, отмечала социолог Анна Миронова из Высшей школы экономики в материалах к семинару 2014 г. «Частные межпоколенные трансферты в условиях старения населения в России» со ссылкой на результаты исследования ценностей, проведенного Центром сравнительных социальных исследований летом 2012 г. в Центральном и Северо-Кавказском федеральных округах. Речь и о материальной помощи, и о нематериальной. Взрослые дети помогают возрастным родителям в основном по хозяйству (такие ответы дали 27% респондентов) и во время их болезни (25%), отмечает Миронова. В свою очередь родители часто помогают взрослым детям, присматривая за внуками (23% опрошенных).

Но на первом месте по типу помощи со стороны бабушек и дедушек младшим поколениям идет помощь финансовая (ее упомянули 26% опрошенных). Несмотря на более чем скромный размер пенсий (в 2011 г., когда проводилось исследование, средняя трудовая пенсия была равна 8166 руб. при средней зарплате 23 369 руб.), ежемесячно помогать детям деньгами умудрялись 16,7% бабушек и дедушек. Перепадало и внукам: им несколько раз в год помогали деньгами 11,7% бабушек и дедушек, пишет Миронова (в обратных трансфертах задействованы только 7 и 1% респондентов соответственно). И это была существенная помощь: в бюджете домохозяйств детей – реципиентов помощи полученные от старших деньги составляли в среднем 24% доходов, у внуков – 9,5%.

Такое положение дел – помощь старших поколений младшим, находящимся в трудоспособном возрасте, – считается в России нормальным. 65% россиян в 2011 г. заявили, что бабушки и дедушки должны помогать детям материально, показал опрос 11 000 российских семей в рамках исследования, результаты которого опубликованы Сесиль Лефевр, Ириной Корчагиной и Лидией Прокофьевой в докладе 2014 г. «Последние изменения семейной политики и мнения о ней населения в России и Франции».

Пенсии – это надежный cash-flow, который часто идет у детей на выплату кредитов или другие запланированные траты (причем нередко кредиты берут именно с расчетом на пенсионные выплаты), отмечает директор Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин. Для них отсрочка начала выплаты пенсий с повышением пенсионного возраста будет серьезным ударом: в отличие от зарплат детей, в которых оклад часто сведен к минимуму, а остальное – сдельная и премиальные части, пенсии стабильны как по регулярности выплат, так и по их размеру, отмечает Рогозин.

Помогать детям и внукам, а также престарелым родителям (в 2011 г., по данным Росстата, в стране было 14,2 млн жителей старше 70 лет – более детальной разбивки по возрастам у статистиков нет) пенсионерам позволяет второй источник дохода, т. е. пенсия плюс работа. Это самый распространенный из трех сценариев жизни на пенсии, говорит заведующая Центром социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская. Подавляющее большинство россиян старшего возраста в первые пять лет после наступления пенсионного возраста продолжают трудиться, часто на низкоквалифицированной работе без оформления занятости, чтобы не терять льготы или индексации пенсий (Минфин уже заявил, что и дальше не планирует их индексировать), говорит Рогозин. Два других сценария жизни на пенсии связаны с отказом от работы: это либо переезд за город (дача, село), либо пассивный образ жизни в городе, говорит Синявская.

Лишение второго, пенсионного, дохода сильно ударит по семейному бюджету и может привести как минимум к депрессии, которую будут испытывать не только люди, подходящие к пенсионному возрасту, но и члены их семей, полагает Рогозин. А форсированная реализация заявленного правительством ведет к большей турбулентности: фактически людей предпенсионного возраста лишили права на планирование своей (и близких) жизни даже в среднесрочной перспективе, считает социолог: это не только ухудшит финансовое положение семей, где есть пенсионеры, но и будет психологически их разрушать, резюмирует Рогозин.