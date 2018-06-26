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Шохин предложил создать фонд адаптации пенсионеров к новому пенсионному возрасту

Бизнес предложил правительству создать специальный фонд для адаптации людей, у которых переносится возраст выхода на пенсию, за счет экспортных поступлений от нефти и газа. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) после совещания по развитию экономики и социальной сферы у премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Это может быть своего рода социально-трудовой резервный фонд и фонд для лучшей адаптации людей, в том числе к новым условиям выхода на пенсию», — сказал Шохин. По его оценке, в 2018 г. благодаря конъюнктуре цен на экспортные товары есть «подушка», которая позволяет нивелировать риски, связанные с потенциальными проблемами на рынке труда, передало агентство ТАСС.

Кроме этого Шохин предложил относить на себестоимость все инвестиции компаний на повышение квалификации и переподготовку, в том числе лиц старшего поколения. «Сейчас часть этих инвестиций осуществляется из чистой прибыли. Мы, на мой взгляд, здесь можем быстро найти общий язык», - констатировал Шохин.

«Безусловно, все меры, направленные на ускорение экономического роста, одновременно являются и способом сокращения потенциальной напряженности на рынке труда, и способом увеличения пенсий», - заявил президент РСПП.

В ходе совещания Медведев пообещал принять меры для недопущения дискриминации по возрасту на рынке труда. «Возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена», – напомнил премьер.

Правительство предложило повысить пенсионный возраст для мужчин с нынешних 60 лет до 65 к 2028 г., для женщин – с 55 до 63 лет к 2034 г. Пенсионный возраст будет расти с 2019 г. каждые два года на год. Повышение пенсионного возраста должно сопровождаться увеличением пенсий.

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