КПРФ встраивается в повестку пенсионной реформы

Статья опубликована в № 4599 от 02.07.2018 под заголовком: Коммунисты против «людоедов»

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КПРФ как самая крупная из оппозиционных партий имеет сейчас шанс не только усилить свой вес, но и изменить Россию, сказал Миронов Игорь Меркулов/URA.RU/TASS

Коммунисты на пленуме ЦК КПРФ в субботу подтвердили намерение провести всероссийский референдум об изменении пенсионного законодательства. Соответствующую заявку московский горком КПРФ уже подал в Центризбирком и Мосгоризбирком. Тема референдума станет одной из основных для партии на осенних выборах в регионах. Ранее коммунисты также заявили, что будут оспаривать законопроект о повышении пенсионного возраста всеми возможными способами и уже готовят запрос в Конституционный суд.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленуме назвал реформу «людоедской», заявив, что это «последний выстрел в лучшую социальную систему, созданную Страной Советов», который усугубит ситуацию на рынке труда. По его словам, задача партии – добиться отзыва законопроекта. Итогом пленума стало постановление «Пенсионная «реформа» – вызов обществу».