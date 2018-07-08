Подмосковный губернатор подобрал себе соперников
Победе Андрея Воробьева на осенних выборах ничто не помешает, уверены эксперты
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У губернатора Московской области Андрея Воробьева, скорее всего, будет пять соперников
Андрей Гордеев / Ведомости
На сентябрьских выборах у губернатора Московской области Андрея Воробьева, скорее всего, будет пять соперников. В воскресенье Мособлизбирком зарегистрировал кандидатами в губернаторы Игоря Чистюхина («Справедливая Россия») и Бориса Надеждина (Партия роста), сообщила на заседании комиссии ее председатель Эльмира Хаймурзина. Отказали в регистрации Николаю Дижуру («Яблоко»), Максиму Шингаркину («Родина»), Алексею Дуленкову («Парнас») и Владимиру Рязанову («Коммунисты России»), которые не смогли преодолеть муниципальный фильтр (для этого нужно собрать подписи 196 муниципальных депутатов не менее чем в 51 муниципальном образовании).
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