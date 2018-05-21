Недвижимость / Жилая недвижимость

Брат губернатора Московской области Максим Воробьев застроит Некрасовку

Компания «Самолет две столицы» начинает второй проект в Москве
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«Самолет две столицы» подписала соглашение с группой «Абсолют» Александра Светакова о совместной застройке земельного участка почти на 11 га в Некрасовке, сообщили «Ведомостям» два источника, близких к обеим компаниям. По их словам, на этой территории будет возведено более 200 000 кв.м. жилья, а общий объем инвестиций составит около 8 млрд руб. О новом проекте может быть объявлено уже сегодня. Официальный комментарий сторон пока получить не удалось, но о проекте знают два брокера, работающие с его участниками.

«Самолет две столицы» входит в группу «Самолет». Ее основной владелец - брат губернатора Московской области Андрея Воробьева Максим. Кроме него в группу также входят «Самолет девелопмент» и «Самолет ЛО». Первый – один из крупнейших девелоперов Московской области с портфелем в 17 млн кв. м жилья. Она принадлежит Игорю Евтушевскому и миноритарию ГК «Русская аквакультура» Михаилу Кенину. Основным владельцем этой компании в свою очередь также является Максим Воробьев. Он же - основной бенефициар «Самолет ЛО», которая строит два жилых проекта в Ленинградской области.

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