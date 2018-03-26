Девелоперская компания Максима Воробьева начинает первый проект в Москве

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Молжаниново до сих пор развивалось гораздо медленней своего окружения, поэтому у района накопился значительный потенциал для роста, следует из сообщения ООО «Самолет две столицы» Денис Абрамов / Ведомости

Девелоперская компания «Самолет две столицы» подписала соглашение с АО «Химки Молжаниново» о совместной застройке 136 га в Молжанинове, следует из совместного сообщения партнеров. Осенью прошлого года стало известно, что московские власти в рамках проекта развития района разрешили построить на 928 га 3,55 кв. м недвижимости, из которых 1,86 млн кв. м – жилье, остальное – коммерческая и индустриальная недвижимость для создания рабочих мест. Партнеры, как следует из их сообщения, договорились о совместном строительстве 1,5 млн кв. м. В настоящий момент компании ведут разработку проекта планировки территории, запустить продажи стороны рассчитывают в начале 2019 г., сказано в сообщении. Другие условия соглашения партнеры не раскрывают.

«Самолет две столицы», как следует из сообщения, входит в группу «Самолет», которая специализируется на строительстве жилья в Московской области и Санкт-Петербурге. Согласно ЕГРЮЛ, 75% долей в «Самолете две столицы» принадлежит ЗАО «ИГ 11», основным учредителем которого выступает брат губернатора Московской области Максим Воробьев. Другая компания, входящая в группу «Самолет», – «Самолет девелопмент» является одним из крупнейших девелоперов Московской области: ее портфель может составлять более 17 млн кв. м жилья. Ее официальные владельцы – Игорь Евтушевский и Михаил Кенин. Последний является миноритарием ГК «Русская аквакультура», основным владельцем которой выступает Максим Воробьев. Проект в Молжанинове – первый известный проект группы «Самолет» в Москве.

«Химки Молжаниново» до лета 2017 г. называлась КСХП «Химки». Эта компания известна многолетней судебной тяжбой с компанией IKEA за земельный участок, на котором находится бизнес-центр «Химки бизнес парк». Основными владельцами «Химки Молжаниново» сейчас выступают структуры Millhouse Романа Абрамович и Gleden Invest Александра Клячина, рассказывали ранее источники, близкие к предприятию. Обе компании в сообщении указаны как соинвесторы проекта.

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